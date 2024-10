LIVE FV, FIORENTINA-NEW SAINTS 0-0 AL 45': CAMBIO COSTRETTO PER PALLADINO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

46' st- RIPARTITI! SI ricomincia al Franchi dal risultato di 0-0.

Nessun cambio all'orizzonte per Fiorentina e New Saints.

Squadre che stanno rientrando in campo. Tra poco si ricomincia.

La Fiorentina ci prova, calcia un paio di volte in porta, colpisce un palo con Mandragora (infortunatosi al momento della conclusione) ma, anche contro una squadra nettamente inferiore, manifesta degli enormi problemi da metà campo in poi: è tutto quasi sbagliato quando la squadra di Palladino - fischiata all'intervallo - si avvicina all'area di rigore. I New Saints stanno pareggiando al Franchi e, la cosa più deprimente per adesso per i viola, è che i ragazzi di Harrison stanno facendo tutt'altro che un'impresa.

FINISCE IL PRIMO TEMPO! Fiorentina e New Saints vanno al riposo sullo 0-0 e tra qualche fischio del Franchi.

48' - Ancora Sottil: destro dal limite, facile parata di Roberts.

47' - Prima buona cosa di Sottil, che mette il turbo e supera Daniels nello slancio, entra in area e mette dentro un pallone su cui nessuno arriva.

46' - Tre minuti di recupero. Si giocherà fino al 48' in questo primo tempo.

45'- SOSTITUZIONE PRIMA DELL'INTERVALLO: Fuori l'infortunato Mandragora, uscito in lacrime. Dentro Amir Richardson.

44' - E' arrivato il momento di Richardson, pronto a sostituire l'infortunato Mandragora.

43' - Problemi per Mandragora! Al momento del tiro in porta, il centrocampista si è infortunato e ha chiesto subito il cambio. Adesso è scortato fuori dallo staff medico, con Palladino che, dopo aver abbracciato il suo calciatore, uscito in lacrime, si prepara alla prima forzata sostituzione.

42' - PALO DI MANDRAGORA! Incursione in area del numero otto, piattone destro delicato sul secondo palo che incoccia proprio nel legno alla destra di un Roberts battuto.

41' - All'ennesimo errore di misura di Ikoné e compagni, qualcuno dei coraggiosi venuti al Franchi comincia a fischiare.

39' - Adesso male anche Ikone che, su una sventagliata di Biraghi, punta Redmond ma fa fare al numero dieci gallese la figura di Maldini. Chiusura dopo un controllo sbilenco.

37' - Ancora, purtroppo, Sottil. Copia e incolla di prima, cross senza nessuna logica sul fondo.

34' - Sottil si iscrive alla gara con un cross sbagliato in tutti i modi in cui un cross può esserlo. Pallone sul fondo.

33' - Rischio per Moreno, che da ultimo uomo per poco non si fa borseggiare palla al limite della propria area da Wilson, intervenuto in tackle dopo un controllo sbagliato del francese.

30' - KOUAME SI GIRA! Dopo una buona azione sviluppata di prima, Mandragora tocca per Kouame, che ruota il corpo dal limite e va di destro, pallone alto ma qualche sparuto applauso arriva per l'ivoriano, che in questo momento si sta dividendo l'attacco con un ectoplasmatico Beltran.

28'- Si accende la Fiesole, in una serata che per ora non ha acceso la squadra di Palladino.

26'- Gioco che ricomincia. Rientra Moreno che sembra essersi ristabilito.

25' - Moreno esce dal campo momentaneamente toccandosi la pancia. Si scalda in via precauzionale Richardson.

24' - Problemi per Moreno: che si tocca la coscia ed è a terra doloran dopo un contrasto con Bradley. Partita per il momento interrotta con lo staff medico che entra in campo.

23' - Da fuori anche il tentativo di Mandragora, tiro deviato e quarto giro alla bandierina per la Fiorentina, che anche stavolta da angolo con Biraghi non costruisce niente.

22' - Altra soluzione estemporanea dal limite: stavolta ci prova Biraghi, sugli sviluppi del terzo corner. Mancino altissimo dal limite.

21' - Ci prova Beltran! Destro deviato sul primo palo da Roberts: aveva fatto ancora una volta tutto Ikoné, stop orientato a eludere Redmond, e imbucata per il numero nove che, da posizione decentrata, in area, ha esploso una conclusione potente su cui Roberts ha fatto buona guardia. Terzo angolo viola.

19' - Se Ikoné ha fatto tanto e sbagliato anche di più, Sottil fino a ora si è fatto notare solo per un pallone perso.

18' - Ancora una volta, Ikoné contro tutti (anche i tifosi): il francese riceve nella sua zona di comfort, punta - punta - punta e scarica un mancino sbilenco: errori di precisione a parte , l'undici è il più vivo dell'attacco di Palladino.

17' - Fiorentina in costante controllo della partita. Il New Saints, a parte la prima zingarata al primo minuto, non è mai uscito dalla propria metà campo.

14' - Corner battuto corto, tiro-cross di Biraghi respinto e palla che torna al limite per Parisi, che con un sinistro sbilenco da venticinque metri spedisce alto.

13' - Spunto di Parisi che taglia il campo con la palla e poi si getta in area su un pallone di Kayode, finta e controfinta per rientrare sul mancino ma, una volta saltato l'avversario, sulla linea di fondo, l'esterno temporeggia troppo e viene murato. Secondo angolo per i viola.

10'- PRIMO TIRO IN PORTA FIORENTINA! Diagonale da dentro l'area di Kouame dopo una verticalizzazione di Aldi, mancino che impegna Roberts nel primo intervento della sua partita. Parata del numero 25 gallese e primo angolo per i viola.

5' - Ikoné molto attivo ma, come spesso accade, molto impreciso: stavolta sbaglia un elementare passaggio a premiare la sovrapposizione sulla destra di Kayode. Pallone sul fondo e primi brusii del Franchi.

4' - OCCASIONISSIMA IKONE! Il francese se ne va in slalom sulla trequarti, appoggia dentro per Beltran che perde un contrasto col difensore, pallone che rimane a pochi metri dall'area piccola e viene cestinato da Jorko, che colpisce male e debolmente, palla che viene strozzata col piatto destro e finisce fuori.

3' - Fiorentina che imposta a quattro dietro, con Biraghi che agisce da centrale accanto a Moreno. Adli vertice basso del centrocampo.

2' - Il primo affondo è dei gallesi: viola bucati sul proprio settore sinistro e cross insidioso che attraversa tutto lo specchio dell'area di rigore, prima di essere allonanato da Kayode

1'- LGishamer fischia! Cominciata Fiorentina-The New Saints!

20.58 - Risuona l'inno della Conference! Tra poco si comincia.

20.57 - Cornice di pubblico spettrale: erano attesi circa 9mila tifosi ma il colpo d'occhio sembra suggerire altro. Serata fredda e piovosa (anche se l'acqua sembra per adesso possa risparmiare la sfida), per adesso anche la curva Fiesole (spostata in Ferrovia per i lavori) non sembra piena.

20.55 - SQUADRE IN CAMPO, TRA POCO SI COMINCIA!

20.45 - Palladino sorprende un po' tutti, schierando quattro calciatori spiccatamente offensivi. Quattro punte alla ricerca di senso in questa stagione: Beltran, Kouame, Ikoné e Sottil, tutti a zero come impatto sotto porta (gol o assist). Per il resto confermato il debutto di Matias Moreno (alla prima in Italia) al centro della difesa, complice le assenze di Pongracic (infortunato), Quarta, Comuzzo e Ranieri (tutti e tre squalificati). Debutta dal 1' anche Adli, da capire come si schiererà la linea viola davanti a Terracciano, che sostituisce De Gea tra i pali. Queste le formazioni:

FIORENTINA: (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi, Parisi; Mandragora, Adlì; Ikoné, Beltran, Sottil, Kouamé. ALL. Palladino.

THE NEW SAINTS (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond; Clark, Smith, Williams; Bradley, Wilson, Hoiden. ALL. Harrison.

Il maxi-girone di Conference League della Fiorentina inizia stasera. Dalle 21 in campo in un Franchi a ora deserto Fiorentina e The New Saints, campioni gallesi con poche pretese e alla prima in una fase finale di una competizione Uefa. Buonasera da Alessandro Di Nardo, qui per raccontarvi la prima giornata di Uefa Conference League.