LIVE FV, FIORENTINA-MILAN 2-0: RADDOPPIA JOVIC!

90' +1' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Nico e Amrabat, dentro Sottil e Barak.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

87' - Ikoné lancia Dodo, che arriva sul fondo e pennella un cross perfetto per Jovic: il serbo in tuffo incrocia il colpo di testa e infila in rete un gol fondamentale!

87' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLLL!!! SEGNA JOVIIIIIICCCC!!!

84' - Azione bellissima di Igor che parte dalla difesa e calcia dalla trequarti: palla alta ma applausi del Franchi.

82' - Cambio nel Milan: dentro Adli per De Ketelaere.

81' - Jovic! Subito pericoloso con un colpo di testa da cross su punizione, para Maignan.

80' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Cabral e Bonaventura, dentro Jovic e Castrovilli.

80' - Giallo per Kalulu che trattiene vistosamente Nico Gonzalez. Il Franchi è una bolgia ora.

79 '-TOLTO IL RIGORE. Franchi infuriato con l'arbitro, Italiano si è preso anche il giallo per proteste.

78' - L'arbitro va al VAR. Dalle immagini non si sa cosa abbia fischiato.

77' - CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN, MA NON SI SA PER COSA!

75' - Per un pelo un lancio di Ikoné non arriva a Nico. Si salvano i rossoneri.

74' - Cambia anche il Milan: dentro Saelemaekers al posto di Messias.

74' - Cambio nella Fiorentina: dentro Ranieri al posto di Biraghi.

73' - Cabral colpisce di testa su cross di Biraghi ma la prende male. Palla fuori.

70' - Giallo dato a Nico Gonzalez che entra male su Kalulu ma quando l'arbitro aveva già fermato il gioco.

68' - Bonaventura! Seconda occasione in pochi istanti per la Fiorentina, con Jack che dal limite prende la mira ma spara il sinistro a lato.

67' - Dodo! Bella azione con Cabral, calcia basso ma Maignan respinge. La Viola torna a battere un colpo.

66' - Triplo cambio per il Milan: escono Giroud, Rebic e Bennacer, entrano Ibrahimovic, Origi e Bakayoko.

63' - Fiorentina che è riuscita a respingere la prima ondata rossonera. Ma la sensazione è che ci sarà molto da soffrire da qui alla fine.

60' - Rebic spara alta la punizione. Sospiro di sollievo per la Fiorentina.

59' - Rischia ancora la Fiorentina con Ikoné che stende Rebic al limite dell'area: giallo per il francese.

58' - Theo Hernandez! Ennesimo salvataggio di Terracciano che stavolta è provvidenziale! Il terzino si era trovato a tu per tu con il portiere viola ma calcia addosso a Terracciano.

55' - Rebic! Para ancora Terracciano sulla conclusione debole del croato che aveva un'ottima occasione da palla persa viola.

54' - Milan che dopo il gol sta attaccando a testa bassa. Il muro della Fiorentina per ora resiste ma così diventa lunga.

51' - Terracciano salva su Giroud! Risponde subito il Milan con un colpo di testa ravvicinato dell'attaccante che trova la bella opposizione del portiere viola.

48' - Nico Gonzalez è glaciale, spiazza Maignan e infila in porta il pallone. La Fiorentina passa meritatamente sull'1-0.

48' - GOOOOOLLL!! GOOOLLL!! NICO NON SBAGLIA: FIORENTINA IN VANTAGGIO!

47' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Ikoné salta secco Tomori, entra in area e viene steso dal difensore rossonero: l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del rigore.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' +1' - De Ketelaere dribbla secco Dodo e mette in mezzo per Messias che per fortuna colpisce male di testa.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Grande chiusura di Igor su Messias, liberato ancora una volta da un lancio lungo che è l'unico modo in cui il Milan riesce a creare azioni offensive.

41' - Terracciano salva tutto uscendo altissimo su un lancio per Rebic che aveva colto di sorpresa la difesa viola.

38' - Nulla da fare sul cross di Bonaventura, ancora una volta si difende bene il Milan.

37' - Altro intervento duro, stavolta di Hernandez dopo un tunnel subito da Cabral. L'arbitro però non estrae il cartellino.

36' - Niente, il VAR conferma la decisione sul campo. Si resta undici contro undici.

35' - Intervento killer di Messias su Biraghi! L'arbitro estrae il giallo ma è molto generoso con i rossoneri... Il VAR starà ricontrollando l'episodio.

32' - Giroud! Terracciano para su un sinistro al volo bellissimo dell'attaccante rossonero che per fortuna calcia centrale. Attento l'estremo difensore viola.

30' - La partita riprende dopo circa un minuto di pausa per le cure a Kalulu.

29' - Giallo per Cabral che entra in scivolata su Kalulu.

28' - Prima azione offensiva del Milan con Messias che crossa in area, il pallone però termina tra le braccia di Terracciano che compie sostanzialmente il primo intervento della sua gara.

26' - Tomori salva sulla linea! Azione pregevole della Fiorentina con Bonaventura che si trova tutto solo a tu per tu con Maignan ma calcia debolmente incrociando: il portiere riesce a toccare il pallone che poi Tomori svirgola ma salva. Occasione monumentale per la Fiorentina!

23' - Milan che in questa fase sta prendendo un po' di più le misure dopo l'inizio dominato dalla Fiorentina.

19' - Ancora Nico! Stavolta da posizione più defilata, ma anche stavolta addosso a Maignan. Altra parata dell'estremo difensore rossonero.

18' - Nico Gonzalez! Rebic gli regala palla, lui aspetta di arrivare al limite e calcia con il mancino ma troppo centrale: Maignan para.

14' - La partita si ferma per omaggiare Davide Astori. Tutto il Franchi, giocatori compresi, applaudono il capitano della Fiorentina.

13' - Bonaventura! Risponde Maignan sulla punizione calciata in porta ma sul lato del portiere.

11' - Giallo per Thiaw che stende Cabral al limite dell'area! Il brasiliano prende palla su un controllo errato del difensore, lo dribbla al limite e si prende un'ottima punizione.

11' - Ikoné! Calcia addosso ad un difensore dopo una sponda in area sempre di Bonaventura. Era una buona occasione per i viola.

10' - Bonaventura inventa per Ikoné, che però in area viene fermato da Thiaw.

7' - Fiorentina sempre in proiezione offensiva. I viola hanno principiato meglio la sfida.

5' - Pericolosa azione in area del Milan della Fiorentina sugli sviluppi di un corner, ma Mandragora viene fermato.

3' - Squadre molto attente in questo inizio, con la Viola che gestisce palla dalla difesa. Un lancio di Mandragora per Cabral viene allontanato in uscita dall'area da Maignan.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in completo viola. Milan invece in bianco.

20.35 - Prima dell'inizio del match un primo omaggio a Davide Astori, capitano scomparso 5 anni fa esatti. CLICCA QUI per i dettagli

Tutto pronto all'Artemio Franchi: Fiorentina e Milan sono pronte a darsi battaglia per la 25esima giornata di Serie A. Due squadre che arrivano da un buon momento dopo il difficile inizio di 2023, che giocheranno probabilmente libere di testa e vorranno dare il meglio anche se in vista ci sono anche gli impegni europei. La squadra di Italiano vuole dare continuità alla grande vittoria di Verona e vincere per la prima volta contro una squadra sopra in classifica, davanti però c'è il Milan di Pioli che vuole restare al secondo posto. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Italiano

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli