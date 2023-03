LIVE FV, FIORENTINA-LECCE 1-0: SI RIPARTE AL FRANCHI!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

57' - Un cross di Dodo mette in difficoltà Falcone che lascia passare il pallone ma esce di un soffio.

55' - Anche dopo il controllo al VAR viene confermata la decisione di campo.

54' - Nico Gonzalez chiede un rigore! Casca dopo una lieve trattenuta in area: per l'arbitro non c'è niente.

51' - Saponara svirgola una conclusione complicata da fuori area. Blocca Falcone.

47' - Terracciano risponde a Di Francesco! Tiro da dentro l'area dell'esterno del Lecce che centra la porta ma trova i guantoni dell'estremo difensore viola. Comincia subito forte il Lecce.

45' - SI RIPARTE AL FRANCHI! Nessun cambio per i due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0: decisivo, fin qui, l'autogol di Gallo.

44' - Falcone salva tutto in uscita su Nico Gonzalez, cercato da un'imbucata di Dodo.

41' - Milenkovic ancora decisivo con una chiusura su un cross di Di Francesco nato da un anticipo su Barak a centrocampo.

38' - Saponara di testa! Cross di Mandragora che trova il numero 8 viola: Saponara anticipa tutti ma colpisce male da buona posizione. Palla alta sopra la traversa.

35' - Milenkovic devia verso la propria porta un cross che termina tra le braccia di Terracciano.

34' - Barak! Bel sinistro dalla distanza, troppo centrale però: para Falcone.

33' - Pregevole azione della Fiorentina che ora vola sulle ali dell'entusiasmo, con un cross basso di Biraghi che viene allontanato in extremis.

31' - Il Lecce si mangia un gol! Difesa viola bucata alle spalle da Strefezza che mette in mezzo per Di Francesco che è tutto solo ma scivola sul pallone. Si salva la Fiorentina...

30' - Kouame sbaglia tutto! Contropiede che poteva essere letale per la Fiorentina, ma l'attaccante viola sbaglia il passaggio per Dodo.

27' - Grande giocata di Saponara che dalla trequarti pennella un cross perfetto per Nico Gonzalez: l'argentino viene anticipato da Gallo, che però devia verso la propria porta e mette in rete il pallone: Fiorentina in vantaggio con un autogol di Gallo.

27' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!! LA SBLOCCA LA FIORENTINA!!

26' - Barak! Colpisce lui di testa la punizione: Falcone è immobile ma la palla termina fuori di un soffio!

25' - Primo giallo della partita per Blin, che entra in ritardo su Nico Gonzalez dopo aver perso un pallone in difesa.

22' - Possibile ripartenza viola vanificata da un passaggio di Mandragora che viene fermato. Ma almeno la partita vive qualche emozione dopo l'inizio compassato delle due squadre.

20' - Che occasione per Strefezza! Igor perde palla da ultimo uomo, Colombo imbuca per Strefezza che calcia da posizione defilata ma spara alto. Si salva la Fiorentina!

19' - Ottima chiusura di Igor che anticipa di testa Colombo.

18' - Saponara! Prima grande occasione del match! Si fa tutto il campo palla al piede e calcia dal limite dell'area: Falcone salva con un grandissimo intervento ma incredibilmente l'arbitro non lo vede. Rimessa dal fondo e Franchi che si infuria: il tocco era netto.

13' - Fiorentina che ha alzato il suo baricentro ma non riesce a trovare spazi.

8' - Si fa vedere per la prima volta in avanti anche la Fiorentina, con una rimessa laterale di Dodo sparata direttamente in area: la difesa del Lecce allontana.

6' - Anche il secondo corner richiede tantissimo per essere battuto, poi la Fiorentina allontana. SIngolari gli schemi proposti dal Lecce in questi primi due calci d'angolo.

5' - Saponara crolla a terra dopo una pallonata presa sullo stomaco dopo uno schema da corner dei giallorossi.

3' - Milenkovic prima sbaglia in impostazione, poi ferma un filtrante in area. Primi minuti in cui la Fiorentina ha già sbagliato diversi palloni.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in divisa viola. Lecce in bianco.

La Fiorentina ha l'occasione di chiudere al meglio un marzo pieno di soddisfazioni, davanti però ci sarà un Lecce che vorrà vendere cara la pelle. Allo stadio Artemio Franchi va in scena l'ultima partita del tour de force prima della pausa e di un aprile che si prospetta ancora più di fuoco. La squadra di Italiano, reduce dalla qualificazione ai quarti di Conference League, può rimettere a posto anche la sua classifica in Serie A. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Kouamé. All.: Vincenzo Italiano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Di Francesco, Colombo, Strefezza. All.: Marco Baroni.