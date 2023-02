LIVE FV, FIORENTINA- BOLOGNA 0-0: SI PARTE AL FRANCHI!

9' - Terracciano para su Zirkzee! Brutto pallone perso da Barak, l'attaccante rossoblu si libera con il destro ma trova l'opposizione del portiere viola.Male in questa occasione la Viola.

7' - Sempre Nico pericoloso con un tiro-cross di destro che finisce però tra le braccia di Skorupski.

7' - Nico lavora un buon pallone per Dodo che però sbaglia il cross dalla destra.

6' - Pessimo errore di Biraghi che su una ripartenza sbaglia un passaggio di qualche metro a Saponara e il Franchi lo becchetta subito.

4' - Bella palla di Barak per Biraghi che viene però ben chiuso da Lucumì. Ha iniziato bene la mezzala viola comunque.

2' - Subito due tacchi di Saponara. Il primo per Jovic non riesce, il secondo per Barak sì ma il ceco viene chiuso sulla fascia sinistra.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dal Bologna, stasera in completo giallo. Fiorentina in viola.

La Fiorentina per dare continuità ai buoni risultati contro Lazio e Torino, il Bologna per sognare davvero l'Europa: al Franchi va in scena un Derby dell'Appennino importante come non mai. La squadra di Vincenzo Italiano vuole finalmente tornare ai tre punti nel fortino di casa e magari vendicare la dolorosa sconfitta 2-1 patita all'andata, per farlo si affida a Jovic che spera di trovare continuità dopo la rete di Coppa. Il Bologna di Thiago Motta nel 2023 tiene un ritmo da Champions e vorrà fare scalpo dei viola, le emozioni non mancheranno. Restate con Firenzeviola.it per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali del match.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Saponara. All.: Vincenzo Italiano. A disposizione: Sirigu, Cerofolini, Martinez Quarta, Ranieri, Venuti, Terzic, Mandragora, Duncan, Bianco, Brekalo, Kouame, Ikonè, Cabral.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All.: Thiago Motta