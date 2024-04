LIVE FV: FIORENTINA-ATALANTA AL 45': CAPOLAVORO DI MANDRAGORA ALLA MEZZ'ORA

Fonte: dal Franchi, Alessandro Di Nardo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina chiude meritatamente in vantaggio un primo tempo ad alto voltaggio. A decidere per ora è un autentico missile di Mandragora, mancino dalla lunga gittata sotto la traversa per un gol che finora vale l'1-0 sull'Atalanta. Squadre negli spogliatoi.

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Fiorentina in vantaggio all'intervallo grazie al gol di Mandragora.

44' - Banale errore di Holm, che sbaglia lo stop e regala una rimessa alla Fiorentina. Atalanta in confusione.

42'- ASSOLO DI NICO! Sinistro a lato. Pallone sanguinoso perso in mezzo al campo da Pasalic, recupero di Kouame che aziona Gonzalez, sterzata del numero dieci per andare sul destro, finta per rientrare sul sinistro e mancino a giro da dentro l'area finito però a lato di mezzo metro. Applausi per l'argentino.

40' - Fiorentina adesso in gestione di ritmi e pallone. Fase di possesso consolidato da parte della squadra di Italiano che, dopo aver premuto tanto sull'acceleratore, ha abbassato la frequenza della partita.

37'- Dall'altra parte, Atalanta col freno a mano tirato in questa prima mezz'ora. In ombra soprattutto Koopmeiners e Lookman, i due assi di Gasp per ora rimasti ancora nel mazzo.

34'- Fiorentina in vantaggio dopo un'ottima prima parte di gara. Applausi da parte dei presenti per una Viola che pare in palla.

32'- Un fulmine scagliato dal mancino del centrocampista di casa squarcia il match: è il trentesimo quando Mandragora riceve dai venticinque metri, carica la fionda e col sinistro tira fuori una conclusione di rara potenza e precisione. Un bacino al palo alla destra di Carnesecchi, che non può davvero nulla. 1-0 Fiorentina con un capolavoro balistico di rara bellezza.

31' - GOLASSSO DI MANDRAGORAAAA! Fiorentina in vantaggio con un mancino devastante del trentotto. 1-0 Viola alla mezz'ora!

28'- Prima ammonizione del match: è per Miranchuk, che stende in scivolata Parisi. L'arbitro Mariani non ha dubbio ed estrae il giallo per il centrocampista russo.

26' - Partita stappata, adesso ci prova l'Atalanta, sfruttando un erroraccio in impostazione di Kayode; il terzino viola si fa scippare palla da Lookman ed aziona la ripartenza nerazzurra, conclusa da un tiro a botta sicura dal limite di Koopmeiners rimpallato però da una provvidenziale chiusura di Mandragora.

25'- BELOTTI A CENTIMETRI DAL COLPO SOTTOMISURA! Cross a rientrare col mancino di Nico a cercare proprio la spizzata di Belotti, che non riesce a deviare da pochi passi di testa. Carnesecchi smanaccia.

24' - TRIPLO TENTATIVO VIOLA! Su un calcio d'angolo dalla sinistra di Mandragora, prima Beltran, poi Bonaventura per due volte tenta il tiro. Tutti e tre i tentativi sono murati dalla difesa della Dea, l'ultimo col piede da Carnesecchi.

22'- Lo stesso Bonaventura si incarica della punizione dalla trequarti destra, destro a uscire respinto, pallone che rimane dalle parti di Carnesecchi e che si impenna dopo l'ennesima deviazione prima di finire in angolo dopo aver scheggiato la traversa.

21'- Fiorentina che continua a fare collezione di falli subiti: ancora una volta è Bonaventura, abile a ruotare il corpo e ad eludere la pressione di Pasalic, che lo stende sulla trequarti. Ancora nessuna ammonizione decretata da Mariani, nonostante le vibranti proteste del pubblico.

19'- Primo calcio d'angolo della gara, se lo conquista Beltran ancora una volta in proposizione verticale. Dal corner di Mandragora niente di fatto, respinta sul fondo e altro giro dalla bandierina; sempre Mandragora, sempre dalla bandierina alla destra di Carnesecchi, mancino a uscire respinto ancora una volta dalla difesa dell'Atalanta.

18' - Altro contrasto duro Holm-Parisi, a spuntarla è il terzino di casa che conquista una punizione all'altezza del centrocampo. Gara che in questi primi venti minuti di gara è caratterizzata dall'alto agonismo e dai tanti fali, soprattutto da parte dei nerazzurri.

15' - Altro break viola in ripartenza, scattano in profondità Bonaventura e Beltran, il pallone viene gestito dal numero cinque che da buona situazione allarga male per Belotti. Anche stavolta però si alza la bandierina a cancellare l'azione della Fiorentina.

14' - Primo tiro verso la porta della Fiorentina. Punizione tagliata dalla trequarti di Mandragora, pallone sfiorato da Koopmeiners e respinta di pugni di Carnesecchi. Azione vanificata da un fuorigioco fischiato sulla punizione.

13' - Ennesimo fallo dell'Atalanta sulla trequarti. Stavolta a terra ci finisce Mandragora, abile a proteggere il pallone su De Roon.

11' - Altro errore in impostazione dell'Atalanta: Kolasinac sbaglia un controllo elementare sulla trequarti, Bonaventura gli scippa palla e ottiene una punizione per il tentativo di recupero del difensore ospite.

9' - Prima combinazione offensiva Beltran-nico. Il numero nove scatta in profondità, difende bene palla e scarica a rimorchio per il numero dieci che si incunea in area e col destro tenta un tiro-cross allontanato dalla difesa dell'Atalanta.

7' - Fase iniziale compassato da entrambe le parti. L'Atalanta fa girare il pallone nei pressi della propria area di rigore. La Fiorentina pressa alta, finora senza successo.

4' - Azzardo di Carnesecchi in impostazione. Il portiere ospite riceve palla nell'area piccola, temporeggia nel rinvio, viene pressato da Belotti e Beltran ed è costretto a scaricare palla in fallo laterale.

3' - Primo tentativo di affondo dell'Atalanta sulla sinistra. Servizio per Ruggeri che però viene pescato in offside. Primo fuorigioco del match.

2' - Subito viola in forcing. Primo contrasto energico tra Belotti e Kolasinac. Sul duello aereo ha la peggio il difensore ospite, ma Mariani fischia il primo fallo dell'incontro.

1' - PARTITI! Comincia adesso Fiorentina-Atalanta. Primo pallone giocato dagli ospiti, in maglia bianca.

20.58 - SQUADRE IN CAMPO! Inno della Lega Serie A e tra poco il via alle danze!

20.55 - Benvenuti alla diretta testuale di FirenzeViola.it. Qui dal Franchi Alessandro Di Nardo per raccontarvi tutto sulla semifinale d'andata di Coppa Italia. Tutto pronto al Franchi per Fiorentina-Atalanta. Squadre nel tunnel, ricapitoliamo le scelte dei due allenatori:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Italiano.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; Lookman. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).