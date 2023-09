LIVE FV, FIORENTINA-ATALANTA 0-1: SBLOCCA KOOPMEINERS

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

30' - Alla fine di una transizione palla al limite Parisi riesce ad imbeccare Nzola al centro ma Scalvini lo anticipa.

28' - Nico rincorre l'avversario che s'involava in area e mette la palla fuori rischiando di farsi male in scivolata.

26' - Reazione viola con Nzola che appoggia a destra per Dodo che si allunga e quando rimette al centro non trova nessuno.

23' - Cool kreaking al Franchi. I giocatori vanno a dissetarsi visto il grande caldo anche oggi pomeriggio a Firenze

20' - GOL DELL'ATALANTA! Koopmeiners porta i bergamaschi in vantaggio con un tiro dalla distanza, con leggera deviazione di Parisi

19' - Mandragora riesce a mettere il pallone al centro ma Scalvini anticipa Nzola e l'Atalanta con pochi tiri arriva nell'area avversaria ma l'azione sfuma

16' - Terracciano riesce a bloccare agevolmente un tiro di De Ketelaere e fa ripartire la Fiorentina.

14' - Lookman arriva sul fondo e butta il pallone al centro ma Dodod sbroglia. La Fiorentina soffre soprattutto sulla fascia sinistra

11' - Atalanta pericolosa con Zappacosta che costringe Terracciano ad allungarsi e mettere oltre la traversa, in angolo. Sullo sviluppo del calcio d'angolo Toloi prende un colpo alla schiena

8' - L'Atalanta cerca spazio per bucare la difesa viola, Koopmeiners tenta il tiro ma la palla finisce a lato della porta, sul fondo.

7' - Koopmeiners s'invola in area ma la difesa fa buona guardia.

6' - L'Atalanta attacca a testa bassa anche se non supera la treqarti ma Terracciano resce dall'area per appoggiare ad un compagno di testa.

3' - Fiorentina che prova ad attaccare ma rimedia solo rimesse laterali, con l'Atalanta molto attenta a bloccare i rifornimenti

1' - PARTITI!!!! Fiorentina-Atalanta è appena iniziata! Maglie viola per la Fiorentina che attacca da destra a sinistra, maglia bianca per l'Atalanta, separate da due punti in classifica! Il pubblico si scalda e partono i cori, anche contro Gasperini che con Firenze non ha mai avuto grande feeling

Buonasera dal Franchi! Alle 18 riparte il campionato della Fiorentina che per la quarta giornata affronta l'Atalanta. Firenzeviola come sempre vi offre la diretta testuale della partita, aggiornata in tempo reale. Intanto ecco le formazioni ufficiali, con Italiano che lascia Arthur e Ranieri in panchina.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi; Mandragora, Duncan; Nico, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano. A disposizione: Martinelli, Christensen, Biraghi, Arthur, Sottil, Beltran, Ranieri, Infantino, Kayode, Comuzzo, Barak, Amatucci, Kayode.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kolasinac, Scalvini, Toloi; Ruggeri, Ederson, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini. A disposizione: Musso, Rossi, Pasalic, Muriel, Djmsiti, Bakker, Zortea, Adopo, Hateboer, Miranchuk, Scamacca.