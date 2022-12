LIVE FV, FINALE: AREZZO-FIORENTINA 1-4, POKER DI BIAGETTI AL 93'

FINISCE 4-1 PER LA FIORENTINA! Si conclude ad Arezzo la prima amichevole invernale dei viola.

94' - Cross dalla destra dalla bandierina, palla che sbuca sul destro di Biagetti che colpisce verso la porta. Sulla traiettoria si trova Ikoné che tenta il colpo di tacco ma probabilmente non tocca, eludendo però l'intervento del portiere.

93' - QUARTO GOL DELLA FIORENTINA! Su mischia da calcio d'angolo Biagetti gira in porta! 4-1

92' - TOCI! Colpo di testa e gran parata del portiere su un'azione originata da un cross dalla destra di Dodò.

90'- Saranno quattro i minuti di recupero. Si andrà avanti fino al 94'

88' - Punizione dal limite di Ikoné, mancino debole bloccato da Trombini.

86' - Viola sempre in attacco, punizione interessante per la squadra di Italiano.

83' - Fiorentina che continua ad attaccare sulla destra con Jonathan Ikoné.

80' - Problemi fisici per Venuti, che esce dal campo toccandosi una coscia. Al suo posto il giovane Biagetti.

78'- Assolo del numero sette dell'Arezzo, che dopo uno slalom si sposta palla sul destro e supera Gollini con un destro imparabile.

77' - Super-gol di Convitto! L'Arezzo accorcia le distanze con uno dei giocatori più in palla dei padroni di casa.

74' - Qualche problema fisico per Dodò dopo una botta sulla caviglia sinistra. Niente di grave -sembra- per il terzino brasiliano, che riprende il suo posto sulla destra.

70'- Ikoné sembra entrato bene in partita. Tanti strappi in velocità e alcuni spunti interessante sulla destra per l'esterno francese.

67' - Nell'Arezzo, Convitto sempre pericoloso sulla destra. Il numero sette sposta la palla sul sinistro e conclude in porta, ancora una volta Gollini risponde presente.

63'- Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Ikoné e Favasuli, fuori Marco Benassi ed Alessandro Bianco.

59' - Percussione centrale di Alessandro Bianco che conclude di destro sul primo palo, Trombini si distende e devia in angolo.

57'- Riprova a partire l'Arezzo in contropiede, gran lavoro in copertura di Amatucci che argina la ripartenza.



54' - Terzic tenta la soluzione su punizione: sinistro dai venticinque metri, piazzato che finisce alto.

50' - Gollini si distende e dice di no ad una conclusione mancina del numero sette dell'Arezzo.

47'- TRAVERSA DI BIANCO! Gran conclusione dalla distanza del classe 2002, che arma il destro e spacca il montante sulla testa del portiere avversario.

46'st- SI RIPARTE! Ricomincia Arezzo-Fiorentina (0-3).

Tutto pronto per la ripresa...

Tanti cambi all'intervallo! Sostituzione di molti elementi della squadra per il secondo tempo dell'amichevole contro l'Arezzo: nella ripresa infatti la Fiorentina ripartirà dal 4-2-3-1 ma con una serie di new entry. Ecco il nuovo undici di Italiano:

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini; Dodo, Venuti, Igor, Terzic; Amatucci, Berti; Benassi, Bianco, Distefano, Toci.

-

La Fiorentina va all'intervallo sul triplo vantaggio in questo primo test-match di dicembre. A deciderla per ora è una super prestazione di Marco Benassi, che seppur contro una squadra di livello decisamente modesto, si è dimostrato in grande spolvero nonostante il lungo periodo di inattività: tripletta per il numero ventiquattro viola, da sottolineare il gran gol del momentaneo 2-0 con uno stupendo destro al volo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO! Ad Arezzo, Fiorentina in vantaggio per 3-0 sui padroni di casa, Marco Benassi show!

45'- Nessun minuto di recupero. A breve si chiuderà il primo tempo.



42' - TRIS DELLA FIORENTINA! GOOL! TRIPLETTA PER BENASSI! Maleh con una bella azione si libera di due avversari e serve bene Benassi che davanti alla porta non sbaglia.

39' - GOOL! BENASSI RADDOPPIA!!! Cross dalla sinistra di Biraghi con la palla che arriva sul secondo palo dove Benassi al volo di destro trova un bellissimo gol e firma la sua doppietta personale!

37' - CABRAL! Bel tiro sinistro del brasiliano ma Viti respinge.

34' - Arriva il primo giallo della partita! Fallo di Dema su una ripartenza viola

30' - Punizione per l'Arezzo: Pattarello calcia ma Terracciano respinge bene il pallone.

29' - Brutta entrata di Maleh su un calciatore dell'Arezzo con anche accenno di mischia tra i viola e gli aretini.

27' - Lancio in profondità per Zhupa che, disturbato da Kayode, non riesce a controllare il pallone e Terracciano riesce a bloccare la sfera in uscita.

20' - Ritmi molto bassi per i giocatori in campo, le due settimane di pausa si fanno sentire.

18' - Corner per la Fiorentina: Ranieri sfiora di testa ma il pallone finisco in rimessa dal fondo anche se non di molto.

13' - Di nuovo una bella Terracciano su Zhupa questa volta!

12' - Bella parata di Terracciano! Il portiere viola si oppone molto bene ad un tentativo di Pattarello.

6' - GOL DELLA FIORENTINA! BENASSI! Azione dalla destra di Kayode che crossa nel mezzo per Bianco, il centrocampista calcia ma viene respinto da Viti, pallone che arriva a Benassi e l'ex Torino trova il gol del vantaggio.

3' - Tentativo di Saponara a servire Cabral in mezzo, ma l'attaccante viene anticipato dalla difesa aretina.

2' - Da questi primi secondi di partita sembra essere Benassi l'esterno alto di destra.

1' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in maglia bianca.

Manca pochissimo al fischio d'inizio della prima gara amichevole della Fiorentina di mister Vincenzo Italiano contro l'Arezzo, allo stadio Città di Arezzo. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

AREZZO (4-4-2): 12 Viti; 30 Stopponi, 17 Lazzarini, 21 Castiglia, 20 Zona; 8 Settembrini, 26 Zhupa, 25 Dema, 24 Foglia; 9 Boubacar, 28 Gucci.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Maleh, Amatucci; Benassi, Bianco, Saponara; Cabral. All.: Vincenzo Italiano.