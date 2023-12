LIVE FV, FERENCVAROS-FIORENTINA 0-0

7' - La Fiorentina cerca il fraseggio, senza fretta, con Mandragora che rallenta il gioco con passaggi indietro, poi palla a Nico per l'inserimento centrale ma l'argentino viene atterrato.

3' - Ferencvaros parte subito forte .

1' - PARTITI! Al via le ostilità in campo tra Ferencvaros e Fiorentina.

Alle 18.45 fischio d'inizio per Ferencvaros-Fiorentina, valida per l'ultima giornata della fase a girone di Conference che stabilirà se i viola, ora primi a 11 contro i 9 degli unghersi e i 6 del Genk che affronta il fanalino di coda Cukaricki, manterranno la testa del gruppo F. Intanto ecco le formazioni con Italiano che lancia Gonzalez (che festeggia così le 100 presenze in maglia viola) e Beltran dal 1', Barak e Brekalo a completare la linea della trequarti. Duncan non va neanche in panchina per un attacco di febbre mentre Biraghi (squalificato), Arthur, Bonaventura e Sottil invece sono rimasti direttamente a Firenze. Seguite la gara con la nostra cronaca testuale a cura di Luciana magistrato. Aggiornamenti a cura di Alessandro Di Nardo.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M. Lopez, Mandragora; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran. A disp. Terracciano, Vannucchi, Ikoné, Nzola, Infantino, Mina, Quarta, Comuzzo, Pirozzi, Amatucci, Kouame. All. Italiano

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Aneba, Cissé, Civic; Abu Fani, Esiti; Katona, Zachariassen, Marquinhos; B. Varga. A disp. A. Varga, Radnoti, Besic, Ben Romdhane, Owusu, Siger, Botka, Paszka, Pesic, Lisztes. All. Stankovic