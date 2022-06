LIVE FV, FATTIBILITÀ FRANCHI. NARDELLA: "TAVOLO CON ACF PARTITO. VIA I LAVORI ITALIA '90. UNO STADIO DA 40MILA POSTI"

13:25 - Prende la parola l'architetto Hirsh per l'illustrazione del progetto Franchi. A breve sul nostro sito pubblicheremo le immagini più significative mostrate nel corso della conferenza stampa di Palazzo Vecchio.

13:16 - Inizia la conferenza stampa. Prende la parole il sindaco Dario Nardella: "Se sarà confermato il termine del 31/12/23, per allora avremo appaltato i lavori. Se il termine sarà precedente, potremmo aver appaltato i lavori a luglio. Si conferma che sarà la Sovrintendenza speciale di Roma a valutare i vincoli architettonici dell'impianto ed entro la fine del 2026 vogliamo aver terminato tutti i lavori. La conferenza dei servizi avverrà entro il 7 luglio. L'aumento dei costi delle materie prime? Il DL 50 ci consentirà di coprire tutti i costi, poi strada facendo valuteremo il da farsi. Abbiamo un piano di presentazione alla città del progetto per la seconda meta di giugno e sulle infrastrutture esterne è già finanziata la nuova linea tranviaria con le fermate lungo Viale Malta, la stazione di CdM e allo stadio. Il tavolo tecnico con la Fiorentina è già partito e forniremo passo dopo passo la progettazione alla società, per avere un costante canale di dialogo e di confronto. Verranno demolite tutte le superfetazioni realizzate per Italia '90. Lo stadio Franchi sarà vissuto tutti i giorni: sarà un polo d'attrazione culturale, grazie agli spazi che ricaveremo dietro le vecchie curve, con una sala congressi e una sala per una galleria d'arte moderna, il Museo della Fiorentina e il Museo della Nazionale. L'obiettivo è quello di mantenere almeno 40.000 posti con una grande attenzione verso i disabili (oltre 200 posti per handicap). Ringrazio l'Istituto per il Credito Sportivo e il presidente Abodi".

Nuovo stadio Franchi, avanti tutta. Si svolgerà questa mattina presso il Salone de' Dugento di Palazzo Vecchio la conferenza stampa relativa all'impianto di Campo di Marte nel corso della quale verrà presentato il progetto di fattibilità tecnico economica per il restyling dello stadio. Un appuntamento molto atteso, alla luce delle recenti indiscrezioni su possibili ritardi del cronoprogramma e sull'aumento dei costi che comporterebbe non poche problematiche con i fondi derivanti dal PNRR.

Il tutto in attesa che anche la Fiorentina faccia sapere il suo punto di vista, dato che fino ad oggi il club viola non ha fatto pervenire ufficialmente la sua opinione in merito al progetto di restauro dell'impianto, assegnato dopo un lungo concorso al gruppo Arup. Alla conferenza stampa di oggi sono presenti il sindaco di Firenze Dario Nardella, il dg del Comune di Firenze Giacomo Parenti, l'assessore allo sport Cosimo Guccione e l'archistar David Hirsh.

Prima dell'inizio della conferenza, è stato lo stesso Hirsh - nel corso della commissione con i consiglieri comunali che si è svolta in Comune - a fare il punto della situazione sul tema-stadio: "Il nuovo stadio Franchi avrà 7.000 metri quadrati di nuovi spazi commerciali come lounges, merchandising, ristoranti. Ci saranno poi due nuovi hub per la cultura e per eventi e spettacoli: un auditorium di 1.600 metri quadri, da 1.000 posti, e 1.700 metri quadri di spazi espositivi a servizio della città. Il parcheggio sarà grande 15.000 metri quadri con 500 posti auto" riferisce l'ANSA. "Ci saranno anche 1.000 metri quadri di spazi per la stampa e 2.700 metri quadri per i nuovi servizi igienici".

Sul tema anche il punto di vista del direttore generale del Comune Giacomo Parenti: "L'impatto del cantiere dello stadio sulla città di Firenze sarà limitato, naturalmente avrà un impatto maggiore quello della tranvia. Entro il 2026 si prevede la realizzazione di stadio, sistema tranviario e parcheggi. Tra i cantieri di Campo di Marte ci sarà una contemporaneità. Poi la nostra idea è quella di realizzare anche l'area verde di Campo di Marte entro il 2026. Se facciamo un'analisi sugli stadi attuali con una capienza da 40.000 posti - ha aggiunto Parenti - l'impianto più basso tra quelli nuovi ha un'altezza di 44 metri: il nostro sarà di 26 metri". Sulle sedute "abbiamo aumentato di 15 cm i posti attuali per garantire il massimo della visibilità".