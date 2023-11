LIVE FV, CUKARICKI-FIORENTINA 0-1: AL VIA LA RIPRESA

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

53' - TRE CAMBI VIOLA PRONTI! A bordo campo ci sono Mandragora, Brekalo e Parisi

52' - OCCASIONISSIMA PER IL CUKARICKI! Ndiaye salta Ranieri e crossa ma per fortuna Kovac spara fuori da ottima posizione! Pericolo scampato

50' - Il Cukaricki ci crede ed è salito, per fortuna i serbi non sono precisi e c'è rimessa laterale di Biraghi

49 - CECK!! Per un eventuale fallo al limite dell'area di Pierozzi su Sunday, ma è tutto regolare

47' - Sottil prova a scattare in contropiede con Nikocevic che lo ferma fallosamente: ammonito

46' - RIPARTITI!!

------------------------------------------------------

45' +4 - FINE DEL PRIMO TEMPO. Decide il gol di Nzola su rigore: 0-1 conquistato e trasformato all'8'. Poi i ritmi si sono abbassati e le emozioni sono state poche.

45 + 3 - Scambio Biraghi-Sottil poi la palla viene tenuta dai viola fino a Bonaventura che tira il tiro dal limite trovando l'angolo. Sullo sviluppo Duncan trova un secondo calcio 'angolo ma Ikoné manda lontano e l'arbitro fischia la fine del primo tempo

45' - 4 MINUTI DI RECUPERO

44' - GIALLO PER BIRAGHI! Sunday prova a scattare in contropiede e Biraghi lo ferma con le cattive, subito ammonito.

43' - La Fiorentina addormenta la partita tenendo il ritmo basso.

40' - Giallo per Sunday che trattiene da dietro Ranieri prendendolo quasi per il collo della maglietta.

38' - Il Cukaricki approfitta della rimessa laterale per provare il tiro dalla distanza di Kovac ma il pallone si perde sul fondo.

37' - Momento di stanca della partita, con il Cukaricki che prova a salire. Sunday scappa via alla difesa, con Milenkovic fermo a guardare, e si scontra con Christensen che rimane a terra.

35' - Angolo guadagnato da Duncan pericoloso con un inserimento, la Fiorentina non approfitta però dello sviluppo del corner.

34' - OCCASIONE CUKARICKI! Primo tiro in porta dei serbi con Sunday che impegna Christensen rimasto a guardare fino a quel momneto.

30' - Gioco fermo per soccorrere Ndiaye che si è infortunato

28' - OCCASIONE! Ranieri prova l'incursione in area ma si scontra con un avversario che trattiene fallosamente e l'arbitro fischia.

26' - Nel frattempo è stato riammesso il tifoso allontanato precedentemente.

25' - Punizione per la Fiorentina da buona punizione, Biraghi prova il suo tiro ma la palla finisce oltre la traversa.

22' - Lo speaker legge l'annuncio contro i cori razzisti. E' stato allontanato un tifoso per qualche espressione razzista nei confronti di Ndiaye. Ma non proviene dalla zona dello stadio dove ci sono i viola.

20' - Momento di stop: Ndiaye reclama per qualche offesa e l'arbitro chiede aiuto per verificare se c'è stata qualche parola di troppo nei suoi confronti. Poi dopo due minuti fa riprendere il gioco.

19' - Ndiaye fugge ancora sulla sinistra ma Ranieri gli strappa ancora una volta il pallone.

18' - Bello spunto di Sottil che scatta sulla fascia e si accentra per poi scaricare sul compagno ma Vranjes anticipa in angolo. Sullo sviluppo però riparte il Cukaricki

15' - Punizione guadagnata sulla sinistra da Sottil: prova il tiro a giro ma la palla esce.

13' - Milenkovic ferma con le cattive l'avversario che chiede il cartellino mimando che è il secondo fallo.

12' - Ndiaye prova ad involarsi sulla fasciasinistra viola, Ranieri gli strappa la palla.

11' - Fiorentina sempre nell'area avversaria, Nzola cade a terra ma stavolta l'arbitro lascia correre.

8' - GOOOOL GOOOOL GOLLLL!! Nzola segna il suo primo gol in una competizione europea, portando in vantaggio la Fiorentina grazie al rigore da lui stesso guadagnato.

7- Ceck finito! Rigore assegnato. Sul dischetto va lo stesso Nzola!

5' - C'è un controllo al Var. Ndiaye rimedia anche un cartellino giallo per proteste.

5' -RIGORE PER LA FIORENTINA!!! Nzola lanciato da dietro s'invola in area e viene atterrato da Filipovic.

2' - La Fiorentina inizia subito a fare la partita, palla in avanti ma Nzola non riesce a tenere la palla e guadagna solo rimessa.

1' - PARTITA AL VIA! E' iniziata Cukaricki-Fiorentina!

Alle 18.45 fischio d'inizio per Cukaricki-Fiorentina, quarta partita del girone F di Conference, allo stadio Dubočica di Leskovac. Al giro di boa del girone occorre difendere, contro il fanalino di coda serbo ancora a zero punti, la prima posizione ottenuta grazie alla differenza reti, visto che come i viola anche Ferencvaros e Genk sono a quota 5 punti. Firenzeviola vi offre la cronaca testuale della partita in tempo reale, a cura di Luciana Magistrato. Queste intanto le formazioni.

CUKARICKI (4-2-3-1): Filipovic; Nikcevic, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko; Ivanovic, Kovac, Ndiaye; Adetunji. A disp.: Belic, Serafimovic, Jovanovic, Rogan, Vranjes, Jankovic, Docic, Tomovic, Singh, Miladinovic, Adzic, Cvetkovic. All.: Igor Matic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; M. Lopez, Duncan; Ikone, Bonaventura, Sottil; Nzola. A disp.: Terracciano, Martinelli, Parisi, Quarta, Comuzzo, Mina, Amatucci, Infantino, Barak, Arthur, Mandragora, Gonzalez, Brekalo, Kouame. All.: Vincenzo Italiano.