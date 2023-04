LIVE FV, CREMONESE-FIORENTINA 0-0: SI PARTE ALLO ZINI!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

8' - Rischia tantissimo Terracciano che passa un brutto pallone a Quarta in mezzo a tre, l'argentino è bravissimo a non perdere palla e far ripartire l'azione.

7' - Quarta colpisce di testa un cross dalla sinistra ma spedisce fuori. Buon inizio della Fiorentina comunque, anche se il gol sbagliato era veramente un'occasione gigante.

6' - Gol incredibile mangiato dalla Fiorentina! Barak e Ikoné passeggiano in area con la difesa della Cremonese addormentata, alla fine calcia il francese ma Sarr para e sulla respinta ci riprova Barak con il portiere avversario che salva tutto.

5' - Nico Gonzalez prova la rovesciata complicatissima in area ma non colpisce la palla. Prima azione viola.

4' - Mentre il gioco riprende i tifosi della Fiorentina continuano a lanciare fumogeni mettendo un po' a rischio l'incolumità di Terracciano che però non si scompone.

3' - Si riparte dopo questo stop forzato.

1' - Gara subito interrotta per qualche fumogeno lanciato alle spalle di Terracciano. Qualche istante per permettere agli addetti di liberare il campo.

0' - VIA! SI PARTE ALLO ZINI! Primo pallone giocato dalla Cremonese.

20.56 - Le due squadre entrano in campo e si dispongono nel rettangolo di gioco mentre le due tifoserie espongono le relative coreografie. Bellissimo spettacolo di pubblico allo Zini.

Finalmente l'attesa è finita: stasera si gioca la semifinale d'andata di Coppa Italia! La Fiorentina è chiamata alla prova Cremonese per regalarsi un sogno e vivere il prossimo 24 maggio una serata magica. Il primo passo sarà proprio stasera allo stadio Zini, un catino che sarà teatro della prima di due sfide decisive. Da una parte la Cremonese di Ballardini, ormai destinata alla Serie B e vogliosa di fare l'impresa, dall'altra la Fiorentina di Italiano che da febbraio in poi non si è più fermata e non vuole farlo proprio ora. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Pickel, Benassi, Castagnetti, Meitè, Valeri; Tsajout; Ciofani. All.: Davide Ballardini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Ikoné; Cabral. All.: Vincenzo Italiano