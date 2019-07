LIVE FV, C'E' ANCHE CHIESA: VIA ALL'OPERAZIONE CHARLOTTE

01:35 - L'allenamento si conclude con una gara di calci piazzati nello staff di Montella che impegna il giovane portiere Chiorra (Dragowski, come molti titolari della sfida contro i messicani del Chivas è rimasto a riposo). Particolare la sfida lanciata dall'allenatore viola che calcia senza scarpe e che esulta a ogni realizzazione.



01:15 - Via alla partitella a campo ridotto alla quale non prendono parte nè Chiesa nè Milenkovic



01:00 - Prosegue il lavoro a gruppi: per alcuni scatti sul breve, per gli altri lavoro sulla tecnica con palleggi



00:55 - Esercitazione nello stretto con il pallone per chi ha giocato ieri sera, per Chiesa e Milenkovic invece lavoro sul fondo prima di aggregarsi al resto del gruppo



00:40 - Dopo una prima esercitazione dedicata a navette e scatti la squadra è divisa in più gruppi. Allenamento regolare per gli ultimi arrivati Chiesa e Milenkovic

00:30 - Squadra in campo per il primo allenamento a Charlotte, nel gruppo anche Chiesa e Milenkovic. Assenti invece Benassi e Montiel per i colpi rimediati nel match di ieri: per il primo niente di grave, per il secondo invece accertamenti in programma domani. A riposo anche la maggior parte dei titolari della sfida di ieri con il Chivas Guadalajara