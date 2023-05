LIVE FV, BASILEA-FIORENTINA 0-0: È INIZIATA LA SFIDA AL ST. JAKOB-PARK

3' - Ci prova il Basilea. Lang da destra mette in mezzo per Amdouni, anticipato da Milenkovic che spazza via.

2' - Nico Gonzalez riceve palla in zona offensiva sulla destra, si accentra rientrando sul sinistro ma viene fermato.

1' - Partiti!

INIZIO PRIMO TEMPO

20:50 - Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

BASILEA (3-4-3): 1 Hitz; 5 Lang, 15 Nuhu, 21 Pelmard; 27 Ndoye, 34 Xhaka, 23 Burger; 33 Calafiori; 8 Diouf, 9 Amdouni, 10 Augustin.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat; Brekalo; Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

20:45 - Buonasera a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Basilea-Fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 21.