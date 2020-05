LIVE FV, ARRIVATI PULGAR, TERZIC E PEZZELLA AL CS PER LE VISITE

9:35 - Arrivato anche il capitano della Fiorentina Pezzella, ormai guardato dal Coronavirus e il fisioterapista Daniele Misseri.

9:11 - Il secondo calciatore a raggiungere il Centro Sportivo viola è Aleksa Terzic.

8:25 - Il primo giocatore ad arrivare al Centro Sportivo Davide Astori è il cileno Erick Pulgar.

Oggi è il giorno in cui la Fiorentina ricomincia con i lavori in vista della ripresa. Ma, aspettando anche che l'asso Franck Ribery faccia il suo rientro da Monaco di Baviera, non è un riavvio sereno quello che aspetta i viola, oggi convocati al Centro Sportivo Davide Astori per sessioni di allenamento individuali e facoltative. Questa mattina, infatti, sono in programma le visite di idoneità, simili a quelle che la squadra svolge in estate. Intorno alle 8:00 sono arrivati al Centro Sportivo alcuni medici di strutture esterne per svolgere le visite. Sarà importante soprattutto capire come staranno gli ex positivi al Coronavirus, Cutrone, Pezzella e Vlahovic, perché in caso di risposte positive dalle visite, per quanto riguarda cuore e polmoni, i giocatori potrebbero teoricamente riprendere a lavorare agli stessi ritmi degli altri compagni. Sono attesi tutti i calciatori, tutto lo staff tecnico ad eccezione dei nuovi tre positivi.