LIVE FV, ALLENAMENTO CONGIUNTO FIORENTINA-SERAVEZZA: 2-1, SEGNA DUNCAN. SI FA MALE SIRIGU

11:42 - Brutte notizie giungono dallo stadio Franchi. Sirigu, nel tentativo di evitare un calcio d'angolo, ha tentato un allungo sulla linea di fondo campo e si è fatto male, da solo, alla caviglia. Immediato l'intervento dei sanitari. Il portiere viola, inoltre, è uscito dal campo in barella.

11:40 - 2-1 FIORENTINA! Al 34’, con una botta di sinistro rasoterra all’angolino, Alfred Duncan porta in vantaggio la Fiorentina. Risultato adesso sul 2-1.

11:38 - Come raccolto dai nostri inviati allo Stadio Artemio Franchi, nel parterre di tribuna, a seguire l'allenamento congiunto, è presente anche il dg viola Joe Barone.

11:36 - Risultato fermo ancora sull'1-1 dopo che è passata la mezz'ora di gioco.

11:30 - Prime rotazioni di giocatori per mister Italiano. Esce Bianco ed entra il Primavera Berti.

11:26 - GOL FIORENTINA! Arriva il pareggio gigliato firmato dal solito Arthur Cabral. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Duncan, l'attaccante brasiliano, con un colpo di testa, insacca in rete e riporta il risultato in parità al 22esimo minuto di gioco.

11:22 - Oltre a Terzic, anche Igor, Saponara e Terracciano non hanno preso parte all'allenamento congiunto con il Seravezza. Quest'ultimi sono rimasti al centro sportivo ad allenarsi.

11:12 - SERAVEZZA IN VANTAGGIO! La formazione ospite, al quinto minuto di gioco, grazie al gol di Lorenzo Benedetti, si porta avanti nel risultato.

11:07 - Di seguito la formazione viola schierata in campo da mister Italiano: Sirigu; Venuti, Martinez Quarta, Lucchesi, Ranieri; Duncan, Bianco; Capasso, Bonaventura, Brekalo, Cabral.

11:03 - Dopo il lavoro svolto al C.S., parte della rosa della Fiorentina che svolgerà l'allenamento congiunto con il Seravezza, ha fatto ingresso allo Stadio Artemio Franchi. (Foto e video in fondo all'articolo).

10:59 - Come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, è out per influenza il capitano viola Cristiano Biraghi. Terzic ancora a parte.

10:52 - Cominciano ad arrivare i primi tifosi viola allo Stadio Artemio Franchi per assistere all'allenamento. Per il momento, come mostrano le foto sottostanti, sul manto erboso del Franchi è presente solo il Seravezza. Circa 300, per il momento, i tifosi sugli spalti.

10:45 - Visto il periodo di sosta causa nazionali, la Fiorentina, insieme al Seravezza Pozzi (squadra di serie D), effettuerà quest'oggi un allenamento congiunto. La prima parte della seduta, gli uomini di Vincenzo Italiano la svolgeranno al Centro Sportivo Davide Astori per poi spostarsi all'Artemio Franchi, che per l'occasione è stato aperto al pubblico (settore di Maratona). FirenzeViola.it, con il seguente live, vi terrà compagnia e vi aggiornerà sull'allenamento odierno.