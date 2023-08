LIVE, FIORENTINA-SESTRI 7-0. ESORDIO PER NZOLA

Fonte: a cura di A. Di Nardo

71' - Prima conclusione di Sottil. Destro esploso che finisce alto.

67' - Esce come detto Kokorin, che gioca quindi solo una ventina di minuti. Dopo l'ingresso a inizio ripresa ed il gol dopo trenta secondi, l'attaccante russo lascia il campo accompagnato da qualche mugugno del pubblico, che avrebbe voluto vederlo per più tempo.

66' - ESORDIO PER NZOLA! L'angolano entra al posto di Kokorin. Entra anche Sottil, che prende il posto di Sabiri.

64' - Tentativo di Kayode dai venti metri. L'esterno classe 2004 si sposta palla sul mancino e colpisce verso la porta. Conclusione centrale, blocca Raspa.

61' - Qualche cambio anche per il Sestri Levante, quando siamo arrivati all'ora di gioco sul punteggio di 7-0.

58' - PUNIZIONE DI SABIRI E RETE DEL 7-0! Il marocchino si ripete su piazzato dopo la rete di Grosseto, stavolta tutto più facile con un tiro preciso ma lento su cui non è impeccabile il portiere ospite. Destro a giro sul palo lontano e doppietta per l'ex Samp.

55' - Secondo cambio in casa viola. Dentro Amatucci per Biraghi, con il classe 2004 che prende la posizione di mezz'ala e Duncan che si sposta nel ruolo di terzino sinistro al posto del capitano della Fiorentina.

52' - Ci prova ancora Sabiri, dal limite. Palla ricevuta da Kokorin e destro esploso che finisce alto ma viene deviato.

49' - Staffilata di Kouame dalla distanza. Pallone che esce abbondantemente alla sinistra del portiere ospite.

46 st' - SASHA KOKORIN SEGNA AL PRIMO PALLONE TOCCATO! Iniziata da pochi istanti la ripresa, Kokorin timbra il cartellino su una sbavatura della difesa del Sestri Levante, insaccando a porta vuota da pochi passi dopo un suggerimento di Kouame.

RICOMINCIA IL SECONDO TEMPO! Si riparte dal risultato di 5-0 per la Fiorentina. Unico cambio Kokorin al posto di Jovic.

Un cambio in realtà ci sarà. Si tratta di Sasha Kokorin, che prende il posto di Luka Jovic.

Quasi tutto pronto per il secondo tempo. Non ci dovrebbero essere cambi in casa Fiorentina.

FINE PRIMO TEMPO - Un'ottima Fiorentina, contro un modestissimo avversario appena promosso in Lega Pro, trova con continuità azioni pericolose e reti. Buona cornice di pubblico in un Franchi che presenta quasi 9mila spettatori e alcune note positive, su tutti Kouame. Un po' troppo impreciso invece Amrabat.

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Fiorentina in vantaggio per 5-0 grazie alle reti di Comuzzo, Sabiri, Kouame e le autoreti di Pane e Parlanti.

42' - Strappo di Duncan in mezzo al campo, palla per Kouamé che tenta di servire in profondità Jovic ma sbaglia la mira dell'assist.

38' - 5-0! Secondo autogol del Sestri Levante. Autorete di Parlanti su un calcio d'angolo dalla destra battuto teso da Biraghi, Kouamé ancora una volta spizza la palla prima che la sfortunata deviazione del difensore dei liguri infili nuovamente Anacoura.

36' - Buona affondo sulla sinistra dei viola, propriziato da un velo di Infantino che lancia Biraghi. Il cross del capitano della Fiorentina non trova però il movimento di Jovic, che viene anticipato nel cuore dell'area.

34' - Buona uscita di Martinelli su un cross dalla destra di Furno, colpo di reni e pugni ad allontanare il pallone.

32' - Fiorentina che attacca sempre dalla destra con Kouame-Kayode, coppia che sembra già ben oliata.

26' - ANCORA FIORENTINA A SEGNO! 4-0 siglato da Kouame su un'azione prolungata che ha coinvolto Jovic, che al momento della conclusione in area si è inceppato ma è comunque riuscito a fare una sponda in area per Kouame; l'ivoriano, da fermo, la piazza sotto la traversa e fa 4-0.

20' - TRIS DELLA FIORENTINA! Sfortunata autorete di Troiano su colpo di testa di Kouame. Sugli sviluppi di calcio d'angolo l'ivoriano stacca più in alto di tutti sul secondo palo e gira sul palo lontano, il difensore dei liguri in spaccata anticipa tutti ma spedisce nella propria porta.

19' - Tentativo di Jovic dal limite, Anacoura si distende e devia in angolo.

16' - Assolo di Candiano che si libera di Kayode con un tunnel e punta la porta, servendo D'Antoni; tiro ad incrociare del numero sette del Sestri e Martinelli in due tempi si distende per il primo intervento della sua gara.

13' - RADDOPPIO FIORENTINA CON SABIRI! Combinazione a tre, con Jovic che prende palla sulla trequarti e allarga in area per Infantino; l'argentino la rimette in mezzo all'altezza del dischetto per il serbo, che vince il contrasto con un difensore e, spalle alla porta, appoggia per l'accorrente Sabiri; il marocchino dal cuore dell'area col piattone la mette dentro per il 2-0 viola.

12' - Fiorentina in controllo del gioco. Possesso prolungato della squadra di Italiano, che coinvolge tutti i calciatori e le zone di gioco.

10' - Tentativo di Amrabat dal limite. Destro debole e centrale, Anacoura para in due tempi.

8' - Punizione per il Sestri battuta profonda, la palla sfila per tutta l'area di rigore e va sul fondo.

5' - FIORENTINA IN VANTAGGIO! Pietro Comuzzo la insacca sul secondo tentativo. Calcio d'angolo dalla destra, il centrale viola prima si fa bloccare da Anacoura, poi sulla ribattuta lo stesso centrale ex Primavera la ribadisce in rete di destra.

4' - Prima occasione Fiorentina. Kayode sfonda sulla destra e scodella al centro, Jovic prende bene il tempo e di testa gira di poco a lato.

3' - La Fiorentina sembra essere partita col 4-3-3 con Infantino che parte da mezz'ala destra ed insieme ad Amrabat e Duncan a completare il terzetto in mediana.

1'- PARTITI!

Manca poco all'inizio dell'amichevole tra Fiorentina e Sestri Levante. Quella di stasera sarà la penultima amichevole all'Artemio Franchi prima dell'inizio del campionato. Con uno stadio gremito di persone che vorranno vedere la Viola trionfare, i giocatori di mister Vincenzo Italiano, faranno di tutto per offrire spettacolo e divertimento. Ecco di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Fiorentina: Martinelli, Kayode; Biraghi; Amrabat; Comuzzo; Ranieri; Kouame; Sabiri; Jovic; Duncan; Infantino All. Italiano

Sestri Levante: Anacoura; Podda; Furno; Pane; Oliana; Troiano; D'Antoni; Candiano; Toci; Raggio Garibaldi; Parlanti All. Barilari