LISTE UEFA E SERIE A: COSA CAMBIA A GENNAIO PER LA FIORENTINA

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il calciomercato non è fatto solo di acquisti e cessioni, prestiti od opzioni, ma anche di strategie in base alle possibilità e alle necessità dei vari club. Così, da ormai quasi 10 anni in Serie A bisogna star dietro anche alla ben nota "lista dei 25", cioè i 25 calciatori che ogni squadra può schierare in ogni determinata competizione. Chiunque venga escluso dalla lista non potrà essere schierato a meno di particolari situazioni.

I criteri sono piuttosto semplici: 17 giocatori di qualsiasi provenienza, 4 giocatori cresciuti nel vivaio (cioè con almeno tre anni nel settore giovanile del club) e quattro giocatori cresciuti in Italia, in qualsiasi settore giovanile. Decisamente più difficile è far quadrare i conti e rispettare quei criteri. Lo sa bene la Fiorentina che alla fine dell'estate ha consegnato una lista che alla fine ha lasciato dei "buchi" tra la cessione di Sabiri e Kokorin e la mancanza di giocatori over 22 cresciuti nel vivaio da poter contare (sono rimasti solo Sottil e Ranieri, con due slot non sfruttati).

A gennaio i club possono cambiare le rispettive liste e dunque la partita si riapre, considerando poi che le regole UEFA sono ancora più stringenti: in Conference League (al pari di Champions ed Europa League) le singole società non potranno fare più di tre cambi. Ma considerando che ci sono già due slot liberi, questo gennaio le liste per la Fiorentina non dovrebbero essere un problema.

C'è ancora da capire cosa si vorrà fare di Castrovilli, attualmente fuori lista e ancora alle prese con il recupero dall'infortunio: se l'ex numero 10 viola verrà reintegrato, allora lo slot già libero diventerà solo uno, altrimenti resteranno due al di là delle cessioni che libereranno altro spazio. Non sarà il caso di Pierozzi, va detto subito, perché essendo Under 21 comunque non veniva calcolato quello che sarà probabilmente il primo addio di gennaio di casa viola. Questa la situazione lista dei 25 al momento per la Fiorentina in Serie A:

LISTA OVER 22

1. O. Christensen

2. F. Parisi

3. L. Martinez Quarta

4. Y. Mina

5. N. Milenkovic

6. Dodo

7. A. Barak

8. A. Duncan

9. J. Ikoné

10. M. Lopez

11. Arthur

12. C. Kouamé

13. J. Brekalo

14. M. Nzola

15. N. Gonzalez

16. / (Castrovilli?)

17. /

LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA*

18. P. Terracciano

19. C. Biraghi

20. R. Mandragora

21. G. Bonaventura

LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB

22. L. Ranieri

23. R. Sottil

24. /

25. /

*= i quattro giocatori sono stati liberamente scelti tra coloro che rispettavano i parametri