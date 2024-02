LE TANTE FACCE DELLA SCONFITTA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È una delle notti più complicate per la Fiorentina in questo 2024 iniziato con il piede sbagliato. Perché dalla vittoria arrivata il 29 dicembre 2023 contro il Torino ad oggi, oltre un mese di partite, la squadra di Italiano non è riuscita più a trovare una vittoria e la sola gioia è stato il passaggio in semifinale di Coppa Italia.

Ma la sconfitta di Lecce mette la Fiorentina (di nuovo) di fronte ai suoi limiti evidenti ormai, purtroppo, da tempo. Lo ha detto lo stesso capitan Biraghi direttamente dalla pancia del Via del Mare: "Successe già due anni fa ad Empoli, non è possibile che succeda ancora", la sintesi del suo pensiero. Italiano ci va ben più cauto ma è chiaro che i prossimi giorni non saranno affatto sereni: questa sconfitta ha delle radici in un mercato che certo non ha aiutato il tecnico e che lo ha messo di fronte alla necessità di reinventarsi fin qui con scarsi risultati, e una squadra che sembra solo lontana parente di quella che solo qualche settimana fa sognava in grande.

Parlare di obiettivi dopo 1 solo punto in oltre un mese diventa superfluo, ora per Italiano e i suoi ragazzi è arrivato il momento di tornare a pensare partita per partita, nel tentativo di ritrovare quell'amalgama che l'anno scorso, proprio in questa fase della stagione, portò la Fiorentina a fare il record di risultati utili consecutivi. La stagione è ancora lunga e i problemi sono difficili da risolvere ma la squadra non ha scelta: o cambia marcia, oppure sarà una stagione dalla quale leccarsi soprattutto le ferite.