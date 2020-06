LE PROBABILI: TETRIS IACHINI, BALLANO IGOR E CECCHERINI. ALLA FINE SPUNTA BENASSI?

Tanta incertezza sui quotidiani in edicola oggi per quella che sarà la probabile formazione della Fiorentina pronta a scendere in campo questa sera alle 21:45 in casa della Lazio. L'unico dato certo - sul quale concordano tutti i giornali - è che per affrontare la squadra seconda in classifica Beppe Iachini opterà per il ritorno al 3-5-2, mandando in soffitta il 4-3-3 visto contro il Brescia. Sarà dunque una Viola più guardinga pronta a ripartire in contropiede, quando la Lazio lascerà qualche spazio (ma non sarà facile in virtù della squalifica di Chiesa, unita a quella di Caceres).

Tra le soluzioni che propongono le testate di oggi c'è la riproposizione di Ceccherini come terzo centrale (per tutti è scontato invece l'impiego dal 1' di Milenkovic) e l'adattamento di Igor sulla fascia sinistra come quinto di centrocampo. Non tutti però (La Nazione e La Repubblica) la pensano così, visto che potrebbe in ogni caso giocare Dalbert nella sua zona di competenza. Dubbi anche in mediana e in attacco: secondo la quasi totalità dei quotidiani spetterà ancora a Duncan giocare come mezz'ala accanto a Pulgar, mentre Tuttosport oggi dà un Benassi in vantaggio rispetto all'ex Sassuolo.

Un punto di domanda anche per ciò che riguarda il reparto offensivo: tutti i giornali indicano Cutrone come il partner d'attacco favorito per partire titolare con Ribery, mentre La Repubblica dà Vlahovic in vantaggio rispetto all'ex Milan. Vedremo: mai come questa volta, in occasione della prima trasferta viola post-lockdown, indovinare le scelte di Iachini (che peraltro sarà squalificato) sarà un tetris. Ecco le probabili formazioni proposte oggi:

La Gazzetta dello Sport: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Cutrone, Ribery.

Il Corriere dello Sport-Stadio: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Cutrone, Ribery.

Tuttosport: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Igor; Cutrone, Ribery.

La Nazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

Il Corriere Fiorentino: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Cutrone, Ribery.

La Repubblica: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.

Firenzeviola.it: Dragowski, Ceccherini, Pezzella, Milenkovic, Lirola, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Igor, Ribery, Cutrone.