LE PROBABILI FORMAZIONI: BELTRAN INSIDIA KEAN, DE GEA DAL 1'

Tutti alla finestra per capire come finirà la vicenda Nico, e il tecnico Palladino non fa eccezione. Nella conferenza di ieri l’allenatore ha rimandato alla società il compito di sciogliere i nodi relativi al futuro dell’argentino, ma più in generale ha preso tempo di fronte a valutazioni generali sulla rosa, incluse questioni tattiche da affrontare soltanto a mercato chiuso. Logico perciò che ancora molte decisioni debbano essere prese, tanto più sul modulo, altrettanto che stasera contro gli ungheresi della Puskás Akadémia Palladino possa proseguire sulla strada intravista a Parma

De Gea pronto all’esordio, davanti ballottaggio Kean-Beltran - Intanto il tecnico ha anticipato l’esordio tra i pali dello spagnolo De Gea mentre in difesa è lecito attendersi Ranieri a completare la linea con Pongracic e Quarta. Con Kayode e Parisi in odore di una maglia da titolare in mezzo ci saranno ancora Mandragora e Amrabat mentre davanti a Colpani e Sottil dovrebbero sostenere la punta con Beltran il cui impiego dal primo minuto, a discapito di Kean, non è del tutto da scartare.

L’Akademia Puskas con il 4231 - Gli ungheresi hanno rischiato grosso nell’ultimo turno ritrovandosi sotto 3-2 a cinque minuti dalla fine della gara di ritorno, e dopo aver vinto in trasferta l’andata hanno avuto bisogno del gol di Favorov nel recupero per accedere al play-off. Stasera il tecnico Hornyák non dovrebbe cambiare molto nel suo 4231 con Golla e Stronati a fare i centrali di difesa e con il duo Szolnoki-Plšek in regia. I tre dietro alla punta Colley saranno Soisalo, Nissilä e Nagy.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Kayode, Mandragora, Amrabat, Parisi, Colpani, Sottil, Beltran

PUSKAS AKADEMIA (4-2-3-1): Pécsi, Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill, Szolnoki, Plšek, Soisalo, Nissilä, Nagy, Colley