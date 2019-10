LE PAGELLE: TROPPO POCO VIOLA IN CAMPO E IN PANCHINA

OHRSTROM - Si ritrova il pallone in rete senza grandi colpe, poi cerca di essere sempre attenta e prende un paio di palloni che potevano fare male.Salva sulla Aluko e sulla Caruso dal possibile raddoppio nel finale, lasciando aperta la gara. Nulla può sull'ultimo gol. Vanamente provvidenziale 6

VIGILUCCI - Sulla destra la Juve attacca e lei su quella fascia non sembra in grado di fermarla. Soffre e stringe i denti ma non può fare granché 5,5

AGARD - Con il passare dei minuti prende fiducia e prova a salire e a creare qualcosa per l'attacco ma i passaggi sono sempre intercettati dalle bianconere. Nella ripresa rischia il rigore ma il suo inserimento è pulito, mentre nel finale sbaglia sul raddoppio. Luci e ombre 5,5

ARNTH - Compitino e poco altro, balla come tutta la difesa, bombardata in fondo da tutte le parti vista la superiorità delle bianconere. 5

TORTELLI - Suo uno dei primi e unici tiri in porta delle viola ma dietro la difesa balla, anche perché il centrocampo non filtra. Alla fine viene sacrificata per la Philtjens che può tentare ripartenza da dietro. Poco incisiva 5,5

Dal 23' st PHILTJENS - Deve far ripartire velocemente da dietro ma ci riesce poco 5,5

GUAGNI - A sinistra per tenere la Aluko e la Rosucci che agiscono da quelle parti, inoltre serve a spingere di più ma è spesso imprecisa. Nella ripresa torna a destra ma la situazione peggiora e si rimette così a sinistra a spingere. Non è nella miglior forma neanche lei. 6

ADAMI - Davanti alla difesa, dovrebbe essere di raccordo dell'azione ma non riesce molto nell'intento e la Juve ha in mano costantemente il gioco. Nell'intervallo Cincotta la toglie. Spettatrice non pagante 5,5

Dal 1' st MAURO - Appena entra si vede qualcosa in più in fase di costruzione del gioco nonostante problemi fisici e il cross per De Vanna poteva aver maggior fortuna ma l'australiana non ne approfitta. Suo l'unico tiro in porta al 94'. Utile 6)

PARISI - Grande lavoro per tenere testa alla Juve nella parte cruciale del campo, dove fatica a far partire la squadra, ma la volontà c'è sempre e dove non arriva con le buone ricorre alle cattive e sulla Aluko prende un giallo. Nella ripresa scompare e non riesce più a fermare il gioco bianconero. In calando 6

BREITNER - Si vede poco, fa movimento senza palla anche perché a centrocampo sembra portarla sempre la Juve e ci vorrebbe più aggressività per guadagnarsela.Nella ripresa è in crescita, soprattutto dopo che prende una testata al naso che la costringe a farsi curare ma rientra più motivata e fa un paio di tiri in porta, dalla distanza. Volenterosa ma non basta 5,5

BONETTI - Gira a vuoto, ben marcata dalle avversarie ma soprattutto poco servita dalle compagne.Diventa così l'elemento in meno in campo. Troppo isolata 5

Dall' 8' st DE VANNA - Sempre in ritardo, anche sul bel cross della Mauro che poteva dare il pareggio, segno anche di una condizione non proprio ottimale, come aveva anticipato ieri l'allenatore 5

THOGERSEN - Elegante nelle lunghe lunghe falcate e con i capelli svolazzanti ma servirebbe più concretezza perché nonostante le grandi corse che testimoniano come sia sempre nel vivo dell'azione, poi nel passaggio si spreca tutto. Nella ripresa l'attacco è a tre e lei arretra spesso a dare una mano. Cavallo scosso 5,5

CINCOTTA - Juve troppo forte e lo ha ribadito anche ieri, inculcando però troppo timore alle sue ragazze evidentemente. Anche il modulo scelto non sembra aver avuto effetto visto che la Juve non è il Sassuolo. Unica attenuante un attacco che non c'e. 5