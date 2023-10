LE (NUOVE) PIANTICELLE VIOLA: DA PIEROZZI A COMUZZO, IL FUTURO È GIÀ QUI

Kayode, Comuzzo, Pierozzi ma anche Ranieri e Sottil: nella partita contro il Cukaricki Italiano ha potuto mandare in campo ben cinque giocatori cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina, a cui peraltro aggiungere anche la presenza di Parisi e Infantino che restano comunque due giocatori nati dopo il 2000.

Segno che se per la società viola quello che conta è il presente, anche il futuro è in buone mani. L'orgoglio di poter esordire con la maglia viola per un fiorentino di Rifredi come Niccolò Pierozzi è probabilmente insuperabile, ma anche per il 2005 Pietro Comuzzo la partita di ieri ha voluto dire mettere diversi minuti nelle gambe con la maglia della Fiorentina dopo che l'esordio era arrivato contro il Napoli al Maradona.

La duttilità tattica dimostrata nel giocare 30 minuti da terzino e tutto il secondo tempo da centrale difensivo ha già conquistato tutti, ora non resta che aspettare che cresca nella maniera giusta, ma almeno ha dimostrato già di poter essere il quinto centrale di questa squadra, se vogliamo anche il quarto visto che di Mina si sono perse le notizie.

Per Kayode, le cui condizioni tengono in ansia Italiano e la Fiorentina, ormai non si parla neanche più di sorpresa ma di giocatore importante per questa squadra, al pari di Ranieri e Sottil che hanno raggiunto l'età della maturità e sperano che questa possa essere la stagione della consacrazione. Al centrale difensivo sta riuscendo piuttosto bene, all'esterno un po' meno ma chissà che la rete su punizione segnata al Franchi non possa raccontare un futuro diverso.

Già, futuro: una parola diventata ancora più importante con la realizzazione e l'inaugurazione del Viola Park che garantirà la possibilità di avere tanti altri giovani cresciuti in casa. Sicuramente una grande vetrina per la Fiorentina che però il messaggio più bello ai talenti di tutto il mondo l'ha mandato proprio ieri: a Firenze c'è spazio per il talento di tutte le età. Ora calma e gesso ma il futuro è già qui.

I giovani in campo contro il Cukaricki

Michael Kayode 2004

Pietro Comuzzo 2005

Luca Ranieri 1999

Niccolò Pierozzi 2002

Riccardo Sottil 1999

Gino Infantino 2003

Fabiano Parisi 2000