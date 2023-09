LAUTARO CONTRO IL "NUOVO LAUTARO": LA PRIMA GRANDE OPPORTUNITÀ PER BELTRAN?

Fonte: A cura di Mirko Giogli

A poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Fiorentina, restano da sciogliere soltanto alcuni dubbi per quanto riguarda l’undici iniziale di mister Vincenzo Italiano e quello più importante riguarda l’attacco. Beltran o Nzola? Un rebus che probabilmente ci accompagnerà per gran parte della stagione.

Vista anche la condizione non perfetta dell’attaccante angolano dopo le prime uscite, nel ballottaggio odierno sembrerebbe in vantaggio l’argentino per una maglia da titolare contro i nerazzurri e per lui si tratterebbe della seconda dal primo minuto in campionato. Qualora la scelta dovesse ricadere sull’ex River rappresenterebbe sicuramente un’opportunità importante per il numero 9 viola, che dopo la buona prestazione nella gara casalinga contro il Lecce, vorrà senza dubbio ripetersi, contro un avversario però di calibro superiore e in uno stadio con pochi eguali in Italia.

Dalla parte opposta del campo ci sarà un altro argentino, Lautaro Martinez, al quale Beltran era anche stato paragonato in passato. I due che tra pochi giorni saranno insieme ad allenarsi con la Seleccion, oggi daranno l’anima nel rettangolo di gioco per diventare i protagonisti di Inter-Fiorentina. Lautaro contro il “Nuovo Lautaro”, Beltran; il Toro contro il Vichingo, sperando che quest’ultimo possa essere decisivo.