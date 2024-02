LASCIAMO PERDERE GLI ALLARMISMI MA ITALIANO GUARDI IN FACCIA LA REALTÀ

FirenzeViola.it

Questo inizio 2024 ad andamento lentissimo non può che iniziare a preoccupare sul serio, soprattutto se si guarda al calendario delle prossime settimane. Vincenzo Italiano parla di "allarmismi inutili" in sala stampa, continuando a vedere il bicchiere mezzo pieno mentre per quasi tutti gli altri è praticamente vuoto. Il tecnico viola, che per doverosa precisazione deve essere ancora considerato l'uomo giusto al posto giusto in questo club, non sta attraversando un momento felice e lo si nota anche dalle dichiarazioni rilasciate a margine delle partite giocate.

Dopo il pari contro l'Empoli, ha parlato per la prima volta anche di "episodi strani", evocando i presunti torti arbitrali che la Fiorentina ha subito recentemente. Chi vive di sport sa che quando ci si attacca all'arbitraggio, qualcosa non va. E non ci voleva un genio per capirlo. L'unico che non vuole mai palesare fino in fondo il proprio stato d'animo, è proprio il tecnico, che tra l'altro continua a parlare pubblicamente solo sporadicamente e spesso e volentieri, tanto per e non certo con l'intento di dare scosse più o meno forti all'ambiente.

Preoccupante che Italiano continui ad attaccarsi a quanto di buono fatto in un tempo di gioco piuttosto che in un altro, soprattutto quando prima della partita il suo direttore generale si era sommessamente affrettato a dichiarare (parafrasando) un "tutti zitti e pedalare", salvo poi non commentare mai a fine partita e dando a Pradè l'arduo compito di arrampicarsi sugli specchi parlando di "rigorino". Da Italiano, allenatore in crescita, che piace a mezzo mondo del calcio e che è decisamente ambizioso, ci si aspetterebbe una grinta diversa, anche in pubblico e non solo, come speriamo, nelle segrete stanze del Viola Park.

Insomma non ci sarà da allarmarsi, ma che la squadra non gira, che le assenze stanno ridimensionando un gruppo che in precedenza aveva fatto tante cose buone, che in tanti sembrano svagati o lontani da una forma ottimale, come visto in occasione del rigore fischiato in favore degli azzurri, arrivato dopo un errore su un calcio d'angolo offensivo e un contropiede da terza categoria, è ormai più che evidente. I cinque punti conquistati nelle ultime sei gare giocate, sono la cartina di Tornasole di una situazione che al momento è di massima tensione e a cui si risponde con interventi decisi, dentro e fuori dal campo. Nascondersi dietro i pochi momenti buoni quando l'allarme non è suonato solo perché tutti sperano di uscirne con le proprie gambe, è sbagliato. La sveglia deve suonare per tutti, come hanno sottolineato anche le migliaia di tifosi presenti al Castellani. E deve suonare alla svelta, perché trovarsi nel mese decisivo della stagione senza idee, con tante assenze e con il prosciutto sugli occhi, rischia di compromettere non solo l'obiettivo in Serie A, ma anche quello delle coppe.