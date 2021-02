LADY EYSSERIC A FV, ORGOGLIOSA DI VALE, PER LUI È STATA DURA MA QUI SIAMO FELICI

Da giocatore fuori rosa a uomo copertina con lo Spezia è stato un attimo, o meglio è stato un gol, che ha fatto dimenticare a Valentin Eysseric tutte le delusioni di questi anni. E a festeggiare con lui venerdì c'erano soprattutto sua moglie e i suoi figli, rimasti sempre nell'ombra nonostante Sandra lavori anche con i social, dove però non compare mai la famiglia proprio per riservatezza. "Eravamo così felici quando Valentin ha segnato - racconta facendo un'eccezione alla privacy per Firenzeviola - Quando mio marito sta bene ed è felice lo sono anche io e lo è tutta la nostra famiglia. Peccato non essere stata presente allo stadio, ormai vuoto da tempo per colpa del Covid, ma quando il Franchi è pieno c'è un'atmosfera magica.".

Prandelli gli dà molta fiducia, lo vede di nuovo sereno? "Sono contenta di questo, Valentin ha una grande forza mentale però per lui è stata dura stare fuori perché il calcio è tutta la sua vita".



A parte i prestiti, siete a Firenze dal 2017; come vi trovate? "Firenze è la mia città del cuore. Mi sono davvero innamorata di questa città. Inoltre ora i miei figli vanno a scuola qui, ci troviamo tutti bene. Ho conosciuto Valentin quando eravamo molto giovani, oltre otto anni fa, tramite amici ed l'ho sempre seguito nelle città dove ha giocato. Adesso abbiamo due figli, la nostra famiglia è la nostra forza. Non ho molto tempo libero, anche per visitare la città, perché tra casa, i miei figli e il mio lavoro di tempo libero ne ho poco ma qui stiamo bene".



State insieme da tanti anni, ma quali sono le qualità che ti hanno fatto innamorare e che apprezzi ancora di tuo marito? "E' un uomo di parola e onesto, è un lavoratore ed ha una grande forza mentale; inoltre è un padre attento. Sono sempre stata molto orgogliosa di lui e lo sono sempre di più, giorno dopo giorno".

A cucina fiorentina come siete messi? "La cucina di Firenze ci piace molto. Quando i ristoranti erano aperti ci piaceva mangiare al Golden View che si affaccia su Ponte Vecchio. A Valentin piace molto la bistecca ma anche la pasta"

In questi anni in viola con quali compagni di squadra avete legato di più? "Ovviamente con i francesi, con la famiglia Ghezzal, Veretout e Dabo in particolare".

I tifosi vi fermano per strada? "Non molto in realtà, perché sono molto carini e rispettosi"