LA VIOLA VOLA SULLE ALI DI...TUTTI! ITALIANO RISOLVE UN ROMPICAPO CHE DURAVA DA DUE ANNI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it



"Il nostro centravanti è lo spazio" - massima di un santone moderno della panchina come Pep Guardiola; frase-manifesto di un calcio senza dogmi e ruoli ben definiti, la cui estremizzazione ha portato tanti allenatori a perdersi nell'ombra del comandante del City. Sul solco di Pep si inserisce anche Vincenzo Italiano, che per diversi mesi ha provato a rincorrere il sacro graal. Tutto nasce dalla necessità di sostituire un attaccante da 17 gol in mezzo campionato come Dusan Vlahovic, fuggito a gennaio 2022. Da lì una serie di "falsi-nueve", nel senso meno onorevole del termine. Piatek, Cabral, Jovic: tutti calciatori che hanno dimostrato di non poter reggere il peso dell'attacco viola.

In estate la svolta: Italiano ha richiamato alla base Mbala Nzola, compagno di mille battaglie a Trapani e La Spezia, procedendo ad un cambio di spartito. Registrata l'impossibilità di produrre un punta da 20 gol stagionali, serve un attaccante che faccia segnare gli altri. Se non segnano gli attaccanti, che lo facciano tutti gli altri. Ed ecco che nasce così la cooperativa del gol targata Vincenzo Italiano. Dagli inserimenti random di Quarta, diventati sempre più un fattore nell'area avversaria (vedi il palo da cui scaturisce il gol di Brekalo), alla crescita esponenziale sotto il piano realizzativo di Nico Gonzalez (ieri al settimo sigillo in stagione, ottavo se consideriamo anche quello con l'Argentina), passando per il contributo del supporting-cast (i vari Brekalo, Kouame, Duncan).

Tutti pronti a sopperire all'assenza del "centravantone" d'area di rigore, con risultati sempre più convincenti: il 3-1 al Napoli, firmato da Brekalo, Nico e dal sempreverde Bonaventura (al quarto centro in Serie A), conferma come la Fiorentina sia uno dei migliori attacchi del campionato (meglio di Nico e compagni solo Inter e Roma). Con il tris sul campo dei campioni d'Italia, i viola sono a 18 reti in 8 gare, un rendimento sotto porta che a Firenze non si vedeva dagli anni di Bati. Con la rete di Brekalo sono 9 i marcatori diversi iscritti a referto, record in Italia ed Europa. "Who needs Vlahovic?" - recitava uno striscione mostrato in una gara di quel nefasto gennaio 2022, a pochi giorni dalla partenza del serbo. Ecco, dopo essere diventato oggetto di scherno da parte delle altre tifoserie, a distanza di venti mesi, quella domanda retorica sembra aver finalmente acquisito senso.