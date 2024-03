LA VIOLA GUARDA AL FUTURO E RIPARTE DALLA SOLUZIONE INTERNA

FirenzeViola.it

Tutto secondo programma. Nessuna rivoluzione (almeno per ora) ma piuttosto una più comoda e utile soluzione interna. Quella che è piaciuta più a Rocco Commisso e che, in definitiva, avrebbe probabilmente fatto felice anche Joe Barone. La giornata di oggi in casa Fiorentina è stata fondamentale per tracciare le tappe del futuro immediato del club, specie quelle relative alla gestione delle deleghe e al potere di firma su più ambiti: le tante mansioni che per quasi cinque anni il compianto dg ha ricoperto da plenipotenziario (il soprannome “pres” coniato per lui dalla prima squadra non è stato dato a caso) sono state infatti suddivise tra due figure di spicco all’interno dell’organigramma viola che avevano avuto in questo quinquennio già un evidente peso specifico in fase decisionale.

L’AREA SPORTIVA - Come reso noto da un comunicato, l’intera area sportiva d’ora in poi sarà supervisionata in toto da Daniele Pradè, già direttore sportivo del club, che resterà a stretto contatto con Nicolas Burdisso e (ma questo ça va sans dire, anche se non nominato nella nota) con Valentino Angeloni, che più volte in passato ha gestito le trattative in entrata e in uscita legate soprattutto ai prodotti del settore giovanile. In sostanza il ds - che non cambierà ufficialmente la sua qualifica - da oggi è diventato il responsabile dell’area tecnica, ovvero la mansione che ha ricoperto nella seconda esperienza fiorentina Pantaleo Corvino tra il 2016 e il 2019 (allora il dirigente salentino era ufficialmente direttore generale dell’area tecnica).

L’AREA AZIENDALE - Ma quella legata a Daniele Pradè non sarà l’unica promozione che riguarderà la Fiorentina 2.0 della stagione 2023/24. Visto che il potere di firma e tutte le mansioni legate all’area aziendale saranno da oggi gestite da Alessandro Ferrari, già direttore della comunicazione e delle relazioni esterne e d’ora in poi incaricato a portare avanti gli uffici della Fiorentina sia in sede di riunioni di Lega che nei rapporti con le istituzioni (Ministeri e Comuni di Firenze e Bagno a Ripoli). Anche in questo caso per Ferrari - che ha alle spalle una lunga carriera in importanti aziende, sia nel ruolo di direttore della comunicazione presso il Sole 24 Ore, sia come responsabile relazioni esterne prima dell’Osservatorio permanente giovani editori e poi di Esselunga e Coesia - non ci sarà un cambio vero e proprio della sua nomenclatura dell’organigramma (il suo ruolo era già quello di “dirigente”) anche se le nuove mansioni che ricoprirà lo porteranno di fatto ad essere in pectore il nuovo direttore generale. Un ruolo, nel concreto, di grande responsabilità per una figura che è sempre stata pupillo di Commisso nonché il vero uomo di fiducia di Barone.