LA VIOLA BATTE IL PRIMO COLPO: COME È NATO L'AFFARE PARISI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Quasi all'improvviso, la Fiorentina batte il suo primo colpo del mercato estivo. Appena prima dell'inizio ufficiale del ritiro a Bagno a Ripoli, Pradè e Barone - con il placet dall'America di Rocco Commisso - hanno chiuso l'accordo con l'Empoli per Fabiano Parisi, protagonista con la maglia azzurra sia in Toscana che nell'Europeo Under 21 nelle ultime stagioni.

Un'operazione nata e chiusa in poco tempo, anche se l'interesse della Fiorentina per il terzino classe 2000 è lungo-datato: l'inseguimento dura praticamente da due anni e finalmente è pronto a concludersi. Gli anni di contratto per il giovane nato a Solofra ma cresciuto a Serino saranno invece cinque, per il primo giocatore nato dopo il duemila acquistato nell'era Commisso.

Il 'Pendolino di Serino', come veniva chiamato nella sua Campania e non solo, si prepara ad essere il primo vero acquisto da presentare al Viola Park (ci sarà anche Sabiri ma è sostanzialmente un'operazione dello scorso mercato) e interromperà probabilmente le sue ferie dopo l'Europeo Under 21 per le visite mediche e la firma sul contratto con la Fiorentina per poi essere aggregato presumibilmente assieme agli altri nazionali.

Ora non resta che capire cosa vorrà fare di Parisi mister Italiano, che lo ha ammirato soprattutto nella scorsa stagione nelle "battaglie" in campo con Dodo. Non sarà semplice la gestione della fascia sinistra tra Parisi e Biraghi ma è quel tipo di scelte che ogni allenatore vorrebbe fare. Il mercato viola si è stappato, va solo fatto il varo del Viola Park.