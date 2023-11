LA SOSTA A FIRENZE: BELTRAN E NZOLA SOTTO LA CURA ITALIANO

FirenzeViola.it

La Fiorentina si affaccia alla sosta come meglio non poteva. Una vittoria che ha portato di nuovo serenità nell'ambiente e che mette da parte i tre ko consecutivi collezionati prima del derby con il Bologna. Quinto posto in classifica insieme all'Atalanta e piena zona Europa. Vincenzo Italiano ha così concesso alla squadra tre giorni di meritato riposo dopo il tour de force avuto nelle ultime settimane, con i giocatori che il campo lo rivedranno solo giovedì. Chi non si riposerà invece sono coloro che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali e sono già partiti per i corrispondenti raduni.

Il tecnico, come d'altronde accada in ogni sosta, si troverà a preparere la sfida con il Milan con i giocatori che rimangono a Firenze ad allenarsi, e tra questi ci sono sia Nzola che Beltran. A questo giro infatti l'argentino, che ha saltato le ultime due gare a causa di quel piccolo infortunio subito contro la Juventus, non è stato convocato dall'Albiceleste. Beltran rimarrà quindi a Firenze con l'intento di smaltire la botta rimediata e tornare disponibile al 100% per la sfida di San Siro fra due settimane.

La Fiorentina spera che questa sosta possa permettere ai suoi attaccanti di trovare una svolta. E' una delle poche volte che Italiano si ritrova a disposizione entrambe le punte per un periodo di tempo di solo allenamenti e zero impegni. Questo permetterà al tecnico di poter lavorare su entrambi, e perché no, sperimentare anche qualcosa di diverso dal solito. In passato il tecnico viola ha fatto vedere che con il suo tocco è riuscito a rigenerare chi ormai sembrava perduto. Il problema del gol è sotto gli occhi di tutti, tocca al mister cercare di capire come sbloccare i propri attaccanti e questa sosta sembra cascare al momento giusto.