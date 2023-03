LA RIVINCITA DI VINCENZO. PASSATA PER TRE MOSSE

Come la scorsa stagione la Fiorentina ha trovato la migliore prestazione dell'anno in casa contro il Milan. È la rivincita di Vincenzo Italiano su chi lo vedeva già in difficoltà dopo un inizio di 2023 horror in campionato. "Abbiamo riportato il pubblico dalla nostra parte", ha detto nel post-partita di ieri e lo ha testimoniato un'atmosfera da brividi al Franchi.

Dopo la sconfitta contro il Bologna, forse il punto più basso dell'esperienza di Italiano a Firenze, sono state prese tre scelte fondamentali che hanno dato continuità, sicurezza e fatto ritrovare lo smalto perduto alla squadra che adesso può di nuovo guardare in avanti e smettere di guardarsi indietro. È ovvio che sono tanti i fattori in gioco nella crescita della Fiorentina, ma tre in particolare sono serviti ad Italiano per ritrovare la quadra.

Basta turnover estremo

Italiano che del turnover aveva fatto un mantra allo Spezia ma soprattutto nella sua prima stagione a Firenze, dopo tante prove andate in scena da inizio campionato alla fine ha deciso di scegliere il modello Napoli: pochi cambi di partita in partita e continuità a chi sta bene. Per questo Cabral è riuscito a giocare stabilmente al pari del centrocampo che - se togliamo il ritorno con il Braga e l'inserimento di Barak con l'Hellas - non si è mai discostato da quello visto ieri con Mandragora-Amrabat e Bonaventura.

La mediana Amrabat-Mandragora.

Proprio la scelta del duo di centrocampo in mediana è stata una delle colonne su cui far partire la risalita. Troppo equilibrati e bilanciati insieme, Mandragora e Amrabat, per non farli giocare contemporaneamente. Soprattutto l'ex Torino continua ad avere una media punti strepitosa quando gioca e la sensazione è che sia un giocatore in questo momento imprescindibile per la Fiorentina.

La coppia sudamericana in difesa.

L'altra coppia che sta facendo la differenza in queste partite è quella dei difensori centrali, Martinez Quarta e Igor. Complice l'infortunio di Milenkovic, Italiano si è trovato un po' costretto a puntare sui due sudamericani ma i risultati stanno pagando: ogni partita uno dei due alza il livello e insieme aiutano tanto anche in impostazione. Come spesso accade, è dalla difesa che si è cresciuti per poi riuscire ad ottenere risultati. Clean-sheet a Braga, clean-sheet a Verona, un solo gol al 95' preso dal Milan: la Fiorentina si è ritrovata ritrovando la sua difesa rocciosa ma abile anche a far ripartire l'azione.