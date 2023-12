LA RIVINCITA DEL CHINO

FirenzeViola.it

Se c'è un giocatore che quest'anno, più di tutti gli altri, sembra essere stato rinvigorito dalla "cura Italiano" quello è senza alcun dubbio Lucas Martinez Quarta, che al suo quarto anno da quando si è accasato sulle rive dell'Arno - nell'ottobre del 2020 - sta disputando la sua miglior stagione in maglia viola. Un paradosso se pensiamo a quelli che erano gli scenari che si profilavano nell'orizzonte calcistico dell'ex River non più di tre mesi e mezzo fa, quando fino all'ultimo giorno di mercato è stato ad un passo dal prendere il primo volo in direzione Siviglia, sponda biancoverde del Betis.

Il passaggio che non si è concretizzato sembrava aver consegnato nelle mani di Vincenzo Italiano un difensore demotivato, fuori dal progetto tecnico e che avrebbe costretto agli straordinati Milenkovic e Ranieri. Non è accaduto nulla di tutto ciò. Il tecnico viola - che nella gestione del gruppo va detto essere un maestro - non solo è riuscito a reinserirlo perfettamente all'interno del proprio scacchiere, ma lo ha trasformato da "semplice pedina" di contorno in una torre con licenza di salire per fare scacco matto al re avversario. Dopo la partita con l'Udinese e i due gol consecutivi realizzati contro i friulani e l'Atalanta Italiano aveva detto che il giocatore "aveva imparato a leggere certe dinamiche di gioco" e c'è da dire che il Mister non mentiva, dato che oltre ai tre gol realizzati in Serie A vanno sommati anche i due siglati in Conference, il che lo rende - con cinque centri - il difensore centrale più prolifico dei cinque top campionati d'Europa.

La riconquista della Nazionale maggiore argentina è stato soltanto il primo di una lunga serie di premi che il Chino potrebbe ottenere continuando a proporre certe prestazioni. L'altro sarebbe, inevitabilmente, la proposta di rinnovo di contratto. Nonostante i tempi non siano particolarmente lunghi - il contratto del ragazzo scadrà nel 2025 - la Fiorentina potrebbe decidere di proporgli un prolungamento con adeguamento dell'ingaggio, nonostante - come detto - la scorsa estate avesse manifestato la volontà di interrompere il proprio rapporto professionale. La speranza è che Quarta, divenuto ormai imprescindibile per questa squadra, decida di continuare a scrivere la propria storia a Firenze.