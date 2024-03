LA RISPOSTA DI ROCCO: “CI PENSO IO”

FirenzeViola.it

Il primo pensiero è corso a lui, a Rocco Commisso e a come stesse vivendo il rincorrersi di voci in arrivo da Bergamo prima e da Milano poi. Perché al netto dell’organigramma il rapporto tra il presidente della Fiorentina e il direttore generale non è mai stato in discussione, non è mai parso in bilico, che si trattasse dei contatti continui nell’arco delle giornate o nel ruolo che Joe Barone ha portato avanti negli anni. In ambito sportivo, istituzionale, e nel dar vita al Viola Park.

Così mentre il mondo viola s’interrogava su come e quando Commisso avrebbe sorvolato l’oceano, e di fronte alle prime indiscrezioni che frenavano l’imminente arrivo del presidente in quel Milano, è stato inevitabile interrogarsi, e comprendere che una determinata organizzazione non fosse possibile nel giro se non di minuti quanto meno di ore. Quando però la situazione è precipitata Commisso è tornato in prima linea, e già martedì l’attesa del suo arrivo si è fatta concreta.

Quando il suo volo è atterrato a Peretola, di primissima mattina, dopo le ore necessarie di volo, è bastato osservarlo per capire il carico di stanchezza dovuto anche solo dal mero jet lag, per comprendere il peso del dolore che gravava sull’uomo. E invece fin dai primi minuti della giornata di ieri Commisso si è fatto forte del suo rapporto con Joe, salutando tutti, mostrando il volto sofferente ma stringendo mani a ripetizione, senza sosta, senza bisogno di time-out, fino a sera, quando di fronte ai tifosi ha annunciato l’intitolazione della palazzina all’amico e dirigente della sua Fiorentina.

Aveva già fatto intendere che sarebbe rimasto a lungo a Firenze, lo farà fino a fine stagione come richiede il ruolo di un comandante che guida la nave nella tempesta più forte. Indicherà la rotta da qui al termine dell’annata sportiva per raggiungere gli obiettivi obiettivi e certamente studierà la strategia per l’immediato e prossimo futuro. Continuando a rappresentare la leadership necessaria per tornare a navigare in acque meno agitate e strutturare la ripartenza.