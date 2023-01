LA RIPARTENZA E UNA RIMONTA SOSPESA

Non è il risultato che tutti volevano, e che la Fiorentina tutto sommato avrebbe anche meritato, ma è pur sempre la squadra andata alla sosta del campionato lasciando buone indicazioni. Il primo pari dell’anno lascia inevitabilmente l’amaro in bocca, tanto più al cospetto di un eurogol come quello firmato da Cabral, eppure se negli occhi resta oltre un’ora di gioco su buoni livelli alle cronache si consegnano anche nuove disattenzioni difensive costate il gol di Augusto e pure un brivido finale per l'errore di Petagna. Insomma, quando è stato tempo di gestire il meritato vantaggio i viola si sono ritrovati con l'acqua alla gola.

E dire che il 4231 del primo tempo aveva funzionato più che bene, con Bianco e Cabral titolari (eccellente la personalità del mediano della Primavera) e con una manovra spesso avviata dal basso da Igor che aveva messo in fretta in difficoltà il Monza. Gol e occasioni sono così diventate conseguenza di una mole di gioco che i viola hanno saputo alimentare seppure gli esterni non fossero imprendibili (a Ikonè manca sempre un pizzico di concretezza mentre Saponara non è parso brillantissimo) senza contare che stavolta anche la condizione fisica aveva assistito un Cabral a tratti strabiliante.

Peccato perciò che la forza straripante del numero 9 non sia stata sfruttata anche nel secondo tempo in cui il gol è tornato chimera, e soprattutto che l’occasione sprecata da Colpani nel primo tempo non abbia spinto tecnico e retroguardia a coprirsi un po’ di più di fronte alle ripartenze avversarie. Perchè nell’azione del gol del pari sono i piazzamenti a tradire la difesa e perché alla lunga anche la stanchezza toglie lucidità a una trequarti che ieri non ha certo visto in campo il miglior Barak. Segno che, tempismo sulle sostituzioni a parte, ulteriori alternative per il tecnico in arrivo dal mercato non guasterebbero, almeno contando il bisogno di recuperare terreno in classifica per il momento rimasto in sospeso visto l’unico punto raccolto ieri sera.