LA RINASCITA DI NZOLA, UN GOL PER CAMBIARE UNA STAGIONE

© foto di Federico De Luca

Nella vittoriosa trasferta ungherese contro il Maccabi Haifa tra le poche cose da salvare per la Fiorentina, oltre ovviamente al risultato finale, c'è la prestazione(QUI le pagelle della nostra redazione) di Mbala Nzola. Il centravanti angolano ha sfruttato al massimo la chance da titolare concessagli da Vincenzo Italiano dopo oltre un mese. L'ultima volta che l'ex Spezia era sceso in campo dal primo minuto era stato nella sfida di Lecce, persa malamente dai viola nei minuti finali, il 2 febbraio. Contro la formazione israeliana il numero 18 gigliato è andato a segno dopo soli due minuti di gioco, con un preciso colpo di testa su assist di Kayode, e nel secondo tempo ha fornito anche l'assist, di petto, per il tocco da biliardo con la punta di Beltran che è valso il momentaneo pareggio viola. Insomma la prestazione che serviva per dimostrare a Italiano, così come a tutto l'ambiente viola, che si può ancora contare su di lui.

UN MOMENTO DIFFICILE, L'ULTIMO GOL CONTRO L'UDINESE

"Anche quando non sono entrato o ho giocato poco ho pensato che il mio momento sarebbe arrivato. Spero che questa possa essere una rinascita”. Queste le parole nel post partita, intervistato ai microfoni di SkySport(QUI l'intervista completa), dell'attaccante angolano che ha sottolineato come sia stato difficile per lui quest'ultimo periodo a Firenze. E il suo momento è arrivato davvero. Dopo quasi due mesi dall'ultima volta, Fiorentina-Udinese 2-2 del 14 gennaio, Nzola è tornato a gonfiare la rete. Per capire se questo gol sia stato un unicum oppure il primo atto della rinascita dell'ex Spezia dobbiamo ancora aspettare. Intanto la prestazione del centravanti cresciuto nel Troyes è stata fondamentale per permettere ai viola di chiudere in vantaggio i primi 90 minuti della doppia sfida con il Maccabi Haifa.

CON LA ROMA TORNA BELOTTI MA NZOLA AVRÀ LE CHANCE

Dopo l'ottima prestazione in Conference League, domenica Nzola dovrebbe tornare in panchina per fare spazio a Belotti. Il Gallo, entrato solo al minuto 74 giovedì sera proprio al posto dell'angolano, si è riposato in Europa per essere al meglio per la sfida di domani sera contro una Roma rinata dalla cura De Rossi. Da quando è arrivato l'attaccante bergamasco si è preso meritatamente il posto da titolare con Beltran che agisce alle sue spalle. Considerando anche l'assenza per squalifica dell'argentino, l'ex Spezia può diventare una carta utile a gara in corso. Giovedì prossimo poi, nel match di ritorno contro il Maccabi, potrebbe essere di nuovo lui il centravanti titolare. Un'altra chance da sfruttare al massimo per dimostrare di essere davvero rinato.