LA RICERCA DI UN TERZINO DESTRO È INIZIATA

La sessione di mercato di gennaio si avvicina e la domanda viene ripetuta più volte per i corridoi del Viola Park dagli uomini mercato: la Fiorentina ha bisogno di un terzino destro oppure no? Una domanda lecita, visti i dubbi sempre maggiori da parte dello staff tecnico sulla possibilità di fare affidamento su Niccolò Pierozzi, oltre all'incognita su quando rientrerà al 100% Dodo (comunque non prima di marzo, nonostante il brasiliano stia provando a bruciare le tappe).

Il rientro di Kayode dal 1' contro la Salernitana ha fatto specie perché si è vista una squadra che girava in maniera molto più naturale rispetto a quando Italiano ha dovuto adattare Parisi in quel ruolo nelle ultime partite. Lo stesso tecnico lo ha spiegato chiaramente nel post-Salernitana: "Avere un calciatore nel proprio ruolo come Kayo ti dà più vantaggi in tutto". Per questo l'indicazione è stata quella di trovare un giocatore di piede destro sul mercato di gennaio.

Il Corriere dello Sport - Stadio parla già dei primi nomi che la Fiorentina sta valutando, Gajc e Juranovic su tutti, ma non sarà semplice trovare il profilo giusto perché dovrà essere pronto subito, ma senza troppe aspirazioni di un posto da titolare. Perché le qualità di Kayode hanno tolto ogni possibile dubbio: sarà il classe 2004 il presente e il futuro della Fiorentina. E quando tornerà Dodo, la società viola non vorrà perdere del tutto l'investimento fatto un anno e mezzo fa, quindi dovrà ritrovare il suo spazio. La ricerca, in ogni caso, è iniziata: la Fiorentina vuole un terzino destro che possa sopperire all'assenza di Kayode nella seconda parte di stagione.