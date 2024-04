LA RESA IN CAMPIONATO E UN RECORD STORICO (IN NEGATIVO): VIOLA MAI COSÌ MALE CONTRO LE "STRISCIATE"

FirenzeViola.it

Su una cosa Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, due agli antipodi rispetto a idee di calcio, potrebbero esser d'accordo: il primo va ripetendo che sì, "Nello sport ci sono le categorie". Il secondo ha più volte fatto notare che la rosa è quel che è, un "Siamo questi" ripetuto dopo la sconfitta col Milan che riconduce tutto al valore assoluto di un calciatore e della rosa. Due citazioni che possono combaciare con la partita di ieri sera quando, ancora una volta, la Fiorentina si è dimostrata "questa", una squadra ancora non adatta per certe "categorie".

Lo grida la prestazione dei viola ieri sera, apparsi sin da subito in imbarazzo, fuori contesto rispetto al gran gala dello Stadium: lo dicono, soprattutto, i numeri. Con l'1-0 di ieri coi bianconeri, la Fiorentina ha stabilito un record negativo poiché per la prima volta nella sua storia ha raccolto zero punti nelle sei partite stagionali contro Juventus, Inter e Milan. Nessun punto portato a casa negli incroci con le big tre del calcio italiano, sei sconfitte su sei (quattro delle quali per 1-0), un ridimensionamento in larga scala da parte di una squadra che, in generale, nel 2024 viaggia a un ritmo da lotta salvezza, dieci punti fatti in undici gare del girone di ritorno.

Sono solo quattro le squadre che da gennaio ad oggi stanno facendo peggio in Serie A rispetto alla Fiorentina, ovvero Lecce, Frosinone, Sassuolo e Salernitana. Verrebbe da pensare quindi che la Viola non ha un problema nei big-match ma proprio con tutti. Il discorso si fa più preoccupante però pensando agli scontri con le squadre di vertice: là dove si andava recitando che la squadra di Italiano, per indole, si esprime meglio con squadre forti, che lasciano spazi, il riscontro del campo è pari a zero (punti). Solo guardando gli ultimi tre precedenti: 0-1 in casa con l'Inter, 1-2 col Milan e ieri l'immancabile 1-0 dello Stadium. Tre gare con tre avversari in momenti diversi ma dagli sviluppi simili, con la Fiorentina che ne è uscita con in media il 70% del possesso (fino a toccare la cifra monstre contro la Juve, 75% contro lo storico 25% dei bianconeri) ma con nessun punto.

La Viola esce dallo Stadium con, paradossalmente, una certezza, quella di essere ancora molto lontana dal livello delle prime tre in classifica, ma anche distante da quelle che dovrebbero essere le dirette rivali per le posizioni europee (pensiamo a Lazio, Napoli, Roma, Atalanta, Bologna ma anche Torino e Monza, tutte capaci di fare meglio, in termini di punti, contro le tre "strisciate"). Lo ha fatto capire anche nel post-partita di ieri Italiano, sottolineando le differenze fisiche e tecniche tra le due squadre: questa Fiorentina non sembra pronta per ambire a qualcosa di più.