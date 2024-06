LA PUNTA PUÒ ATTENDERE: I TEMPI SI DILATANO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La punta può attendere. Attualmente è quasi impossibile pensare che il primo colpo di mercato della Fiorentina sarà il centravanti, anche perché, come ha tenuto a sottolineare il direttore sportivo Daniele Pradè in conferenza stampa, "le punte forti aspettano che si muovano le big". La sensazione è che non ci saranno aggiornamenti prima di luglio.

Lucca la prossima settimana.

Molto probabilmente l'incontro con il procuratore dell'attaccante dell'Udinese, che sarebbe dovuto essere in questi giorni, sarà spostato alla prossima settimana. E non è da escludere che il primo oggetto di discussione possa essere Marco Brescianini, il cui agente Beppe Riso è lo stesso di Lorenzo Lucca. Summit che comunque non sarà risolutivo.

I sogni (quasi) proibiti.

Quanto ai profili più onerosi, rimangono in piedi sia Alexander Sorloth che Vangelis Pavlidis, entrambi sogni di mercato della Fiorentina. Che come tali costano caro, non per nulla il centravanti greco ha dichiarato proprio oggi: "Il mio criterio è uno: se mi offrono un lavoro migliore, andrò dove mi pagano di più". Servirà munirsi di pazienza.