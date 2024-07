LA PRIMA FUORI, LA FIRENZE MARATHON E IL RISCHIO BIG SUBITO: I CRITERI DEL CALENDARIO VIOLA

FirenzeViola.it

Verrà presentato domani alle 12, in diretta da Roma, il calendario della Serie A 2024/25. Ricordando velocemente le date, il prossimo campionato taglierà i nastri di partenza nel fine settimana del 18 agosto, quando la Fiorentina si appresterà a giocare l’andata del playoff di Conference League. Per il terzo anno consecutivo infatti, i viola si giocheranno a fine agosto l’ingresso nel tabellone principale del torneo (stravolto nel suo format, QUA tutti i dettagli), più precisamente nei giovedì del 22 e 29 del mese in questione.

Preceduti - appunto - dalla prima giornata di campionato, per la quale la Fiorentina, visto l’ingombro dei lavori in corso al Franchi, ha fatto richiesta alla Lega di poter giocare in trasferta. Mentre è stata solo una segnalazione quella espressa dal club viola in merito alla giornata del 24 novembre, domenica in cui si svolgerà la Firenze Marathon che abbraccia anche l’area adiacente al Franchi, segnatala dalla Fiorentina alla Lega sperando di disputare la giornata in questione in trasferta oppure in casa ma non di domenica, liquidando così nel migliore dei modi la bolgia di persone coinvolte nella corsa.

Rimane poi da sottolineare la consueta alternanza assoluta tra Empoli e Fiorentina sugli incontri casalinghi, per un calendario che ancora una volta abbraccerà la formula - consolidata ormai da anni - dell'asimmetria, avendo quindi il girone di ritorno sfalsato rispetto a quello d’andata (pur con almeno otto giornate di distanza tra un incontro e l’altro con la stessa avversaria). Infine, alla prima giornata non verrà sorteggiata Fiorentina-Empoli, ma può essere estratto subito un big match (CLICCA QUA per tutti i criteri relativi al calendario).