LA PRIMA CRISI DI ITALIANO: DATI ALLA MANO, L’ANNATA PIU’ DIFFICILE IN CARRIERA PER IL TECNICO VIOLA

La Fiorentina -per lo meno in campionato- sta attraversando un tunnel e nell’occhio del ciclone ci è finito anche il conducente: difficile da pensare solo qualche mese fa, ma per alcuni tifosi l’allenatore che ha riportato la Viola in Europa dopo cinque anni di mediocrità è già in discussione. I numeri dell’annata 2022/23, la seconda a Firenze per Vincenzo Italiano, sono impietosi se paragonati alla stagione precedente: 11 addirittura i punti di differenza tra la prima Fiorentina di Italiano e questa che ad oggi ne è solo una copia sbiadita. L’andamento di questi sei mesi di campionato, da settembre ad ora, preoccupa anche perché rappresenta probabilmente un unicum -in negativo- nella carriera di un allenatore che finora era riuscito a migliorarsi stagione dopo stagione.

E invece quest’anno il piatto piange anche per la gestione Italiano: detto degli 11 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, con 21 giornate archiviate sono invece sei le posizioni che la Fiorentina ha perso rispetto all’anno scorso, dove dopo due giornate del girone di ritorno girava al sesto posto. Se prendiamo in considerazione la ancora “giovane”, solo in un’annata il tecnico siciliano aveva collezionato meno punti dopo 21 gare: si tratta del campionato 2020/21, i punti erano 21 ma il contesto decisamente diverso, con uno Spezia al debutto in Serie A e tutto sommato in linea con gli obiettivi.

Anche il trend dell’ultimo mese è una novità per le ultime stagioni di Italiano: dalla trasferta con la Roma al match col Bologna di domenica, la Fiorentina ha raccolto 1 punto in 4 partite, uno score che rappresenta il filotto peggiore di risultati da quando l’ex tecnico dello Spezia si è insediato all’ombra del campanile di Giotto. Se ripercorriamo a ritroso le sue passate esperienze, per trovare una striscia di risultati simili dobbiamo tornare ancora una volta al primo anno di Serie A dello Spezia, quando da inizio dicembre 2020 ai primi di gennaio 2021 Italiano fece un punto in 6 gare.

Un altro momento di difficoltà simile il tecnico lo ha vissuto al suo esordio con lo Spezia in Serie B (dopo il successo alla prima col Cittadella, un punto in 6 partite). Dopo entrambi questi periodi di blackout il tecnico riuscì però a inanellare una serie di risultati utili consecutivi impressionante. Questa la speranza del popolo viola e dello stesso Italiano, alle prese forse col momento più difficile della sua carriera.