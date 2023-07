LA NOTTE DI BELGRADO DA DIMENTICARE. OPPURE NO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Doveva essere una serata di festa a tinte unificate nel nome di Luka Jovic, si è trasformata in una notte da dimenticare per la Fiorentina, travolta 5-0 sotto i colpi di una Stella Rossa semplicemente imprendibile nel primo tempo per i ragazzi di Italiano. A sollevare qualche preoccupazione, prima che il pesante passivo subito al Marakana, è il modo in cui questo è arrivato. Tanto per intendersi, dal primo al quinto gol preso dalla Fiorentina sono passati appena 18 minuti.

Troppo, anche per una sfida senza nulla in palio e con il solo obiettivo di mettere minuti nelle gambe, pur di fronte a un avversario nettamente più in palla per condizione fisica grazie all’inizio del campionato nel fine settimana. A rapire gli sguardi sono gli infiniti errori in serie collezionati dai viola, caduti in uno stato d’apatia dopo il vantaggio senza riuscire mai a riprendersi. Un po’ meglio la ripresa, in particolare grazie alle prove di Arthur e Parisi, ma dopo questo giro a vuoto i pensieri di di Italiano (che a fine primo tempo ha tenuto tutti i suoi ragazzi in campo impedendo il rientro negli spogliatoi) saranno senz’altro rivolti altrove.