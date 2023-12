LA NOTTE DEI DESIDERI PER SFATARE L'ULTIMO (MEZZO) TABÙ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Jovanotti la chiama “La notte dei desideri” e, probabilmente, anche la Fiorentina ha in mente di coronare il suo 2023 da record (64 gare, compresa quella di domani, e per adesso 108 gol fatti, dietro solo a Manchester City e Real Madrid nei top-cinque campionati europei) con una serata che lasci tutta Firenze di stucco. In senso positivo, sia chiaro. L’occasione arriverà tra qualche ora contro il Torino, una sfida che arriva al culmine di un ciclo di gare in cui i viola hanno affrontato in sequenza i propri “spauracchi” uscendone indenni o vincitori, dando così la sensazione di aver portato a termine un cambio di passo più che convincente.

Nelle gare contro Roma, Verona e Monza, infatti, Biraghi e soci hanno messo insieme ben 7 punti e si tratta di un bottino di tutto rispetto se si pensa che un anno fa - contro le stesse squadre e nei medesimi stadi - il totale di punti accumulati dai viola fu appena 3, meno della metà. Non solo però, visto che il pari della Capitale e i successi contro veneti e brianzoli hanno permesso alla Fiorentina di interrompere una tradizione non certo molto positiva con gli avversari in questione: all’Olimpico (sponda giallorossa) un segno X non arrivava addirittura dalla stagione 2018/19 - da quel momento una striscia di quattro ko consecutivi -, col Verona i viola hanno trovato il secondo successo di fila interno dopo tre pareggi e un ko clamoroso (l’1-4 del 2017/18) mentre nella scorsa stagione il neo-promosso Monza era riuscito a strappare un pari e un successo alla squadra di Italiano nella sua prima storica stagione in Serie A.

Ecco perché contro il Torino, squadra che per come gioca ha sempre creato più di un grattacapo alla Fiorentina, i viola hanno la possibilità di invertire ulteriormente il trend e di spezzare una tradizione in tempi recente poco favorevole al cospetto dei granata. I numeri in tal senso parlano chiaro e raccontano come (eccezion fatta per i quarti di finale di Coppa Italia della scorsa stagione che videro la squadra di Italiano vincere 2-1) nelle ultime cinque gare di campionato per i toscani i tre punti siano arrivati una volta sola, ovvero il 28 agosto 2021 nella prima partita di Italiano alla guida della Fiorentina in Serie A. Il resto del bilancio parla di due pari e due sconfitte, l’ultima delle quali al Franchi lo scorso gennaio. Pare davvero giunta l'ora, anche in questo caso, di invertire il trend.