LA MEGLIO GIOVENTÙ VIOLA CHE TANTO HA IMPRESSIONATO PALLADINO

© foto di MATTEO PAPINI

C’è chi dice che dietro ad ogni problema si cela un’opportunità. Di sicuro a Raffaele Palladino in questo primo mese di allenamenti che precedono il semaforo verde alla lunga stagione che attende i viola non ne sono mancatri. Tra nuovi acquisti ancora da mettere a segno, giocatori impegnati con le rispettive nazionali e telenovele di mercato ben lontane dal dirsi concluse, il neo tecnico gigliato ha avuto a disposizione tanti giovani che hanno ben figurato.

LE PAROLE DI PALLADINO - “I giovani? Li adoro, sono come spugne, vogliono imparare. Abbiamo tanti ragazzi promettenti e li considero tutti, non ho paura di schierarli”, ha detto il tecnico campano ai microfoni de media presenti a Friburgo nel post partita dell’amichevole contro la squadra tedesca. Poi l’endorsement ad alcuni di essi: “Stravedo per Comuzzo, poi ci sono Fortini e Martinelli, c’è Caprini… ma citarne solo alcuni sarebbe ingiusto verso gli altri“. Un bell’attestato di stima per dei calciatori che hanno saputo sfruttare l’opportunità di mettersi in mostra con i “grandi” e che già stanno facendo balenare nella testa del tecnico un impiego in sfide dalla posta in palio e dal tasso tecnico più alto, magari già da sabato prossimo al Tardini.

PARMA NEL MIRINO - Martinelli e Comuzzo saranno aggregati alla squadra in vista della prima di campionato. Ma questa non è una novità. Succedeva anche l’anno scorso. Il portierino classe 2006 sembra aver però definitivamente scalzato Christensen nelle gerarchie e adesso è pronto a fruttare un periodo di apprendistato da un Maestro d’eccezione come David De Gea. Comuzzo, invece, per il momento è l’unico centrale di ruolo che rappresenta un’alternativa al trio titolare Quarta-Pongracic-Ranieri e in attesa dell'arrivo di Valentini (e magari di un altro innesto) proverà a sfruttare tutto lo spazio che gli verrà concesso. Verosimilmente a Parma vedremo anche Niccolò Fortini, che verrà portato come alternativa a Parisi sulla sinistra, con Biraghi impegnato da braccetto per sostituire lo squalificato Ranieri.

GENERAZIONE Z AL POTERE - Quando Palladino dice che non ha paura a schierare i giovani non mente. Nel suo anno e mezzo trascorso a Monza sono tanti i ragazzi della così detta Generazione Z (ri)lanciati dall’ex allenatore. Carboni, Bondo, Maldini, Colombo. Sono solo alcuni dei ragazzi la cui parabola calcistica ha subito un decisivo balzo in avanti da quando hanno iniziato a lavorare sotto le direttive di Palladino. E chissà quale possa essere il prossimo viola…