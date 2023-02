LA MALEDIZIONE VIOLA: NEANCHE UN TRIONFO CON LE PRIME UNDICI

La Fiorentina di Vincenzo Italiano non gode di buona salute. I risultati, al ritorno sui campi di Serie A in questo 2023, sono quanto mai sconfortanti, basti pensare che in sei partite di campionato sono arrivate ben tre disfatte, due pareggi e appena una vittoria. Perdipiù ieri il Bologna si è imposto all’Artemio Franchi dopo addirittura tredici anni: l’ultimo k.o. subìto in casa al cospetto dei rossoblù risale infatti al 17 gennaio del 2010, tra l’altro con lo stesso esito. È evidente che qualcosa a Firenze non va per il verso giusto.

Anche perché la disfatta coi felsinei non fa che confermare una tendenza come minimo singolare e cioè quella che vuole la Fiorentina ancora incapace di battere almeno una delle squadre precedenti in classifica. Contro Inter, Roma, Atalanta, Milan, Torino, Udinese e appunto Bologna sono state rimediate perfino otto sconfitte (due con la compagine attualmente allenata da Thiago Motta), mentre con Napoli, Lazio, Empoli e Monza il club di viale Manfredo Fanti annovera quattro pareggi e un insuccesso.

In generale, finora, l’andamento dei viola in campionato non è stato esaltante, a fronte di sei vittorie, altrettanti pareggi, ma soprattutto nove tracolli. Da una parte l’ennesima sessione di calciomercato dubbia, dall’altra le scelte tecniche di Vincenzo Italiano poco fruttuose, fatto sta che alla ventunesima giornata di Serie A la Fiorentina guarda dal basso all’alto Monza, Empoli, Bologna, Udinese e Torino. Con la Juventus che, trionfando domani a Salerno, tornerebbe a più due nonostante i quindici punti di penalizzazione.