LA JUVENTUS HA FRETTA PER NICO: OGGI NUOVO CONFRONTO

La giornata di oggi può essere decisiva sul fronte Nicolas Gonzalez. Ormai è chiaro che la Fiorentina, da quello che fa trapelare, non intende scendere a patti: servono 40 milioni di euro cash per aggiudicarsi l'attaccante l'argentino. L'offerta della Juventus al momento è ben lontana dalla domanda dei viola. Ecco perché i bianconeri devono necessariamente convincersi che le contropartite tecniche non possono colmare una distanza valutata ampia.

La Juventus ha fretta.

La Juve da parte sua è alla ricerca costante di un esterno d'attacco, non a caso nelle ultime ore ha fatto un tentativo andato a vuoto per Jadon Sancho del Manchester United. Questo conferma che, se nelle prossime ore non dovesse arrivare la fumata bianca per Gonzalez, la dirigenza bianconera potrebbe fare all-in su altri obiettivi come Francisco Conceicao del Porto. Tanto più che la cessione di Federico Chiesa al Barcellona è vicina.

Giornata campale.

Insomma serve un rilancio in tempi brevi. Nel pomeriggio è atteso un nuovo confronto tra le parti: l'impressione è che la Juventus, forte dell'accordo totale con il giocatore, si avvicinerà alla richiesta della Fiorentina. Che a differenza dei torinesi non ha fretta di chiudere l'operazione, fintantoché non ce ne saranno i presupposti concreti. Di fatto è tutto nelle mani del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori. Sono attesi aggiornamenti.