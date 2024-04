LA FIORENTINA PRIMAVERA VINCE AI RIGORI L'OTTAVA COPPA ITALIA DELLA SUA STORIA!

Fonte: dal nostro inviato al Dall'Ara - Ludovico Mauro

RUBINO CHIUDE I CONTI! 5-3 PER LA FIORENTINA, CHE PORTA A CASA L'OTTAVA COPPA ITALIA PRIMAVERA DELLA SUA STORIA!

Perciun segna. 4-3, ultimo rigore a breve della Fiorentina per chiuderla

Fortini sfonda la porta e mette la Fiorentina sul 4-2!

Segna anche Gabellini. Il Toro è vivo, 3-2 per i viola

Per la Fiorentina calcia Romani e segna! 3-1 per i viola

Njie segna. Primo gol del Torino. 2-1.

Gol di Baroncelli! La Fiorentina mette anche il secondo!

Sbaglia Della Valle! Il Torino, pecca il primo rigore, parata di Tognetti!

Calcia per primo Caprini e segna. Viola avanti!

23:02 - A breve i tiri di rigore.

121' - Non c'è più tempo al Dall'Ara. Finisce 0-0 tra Fiorentina e Torino anche dopo i supplementari. La Coppa Italia Primavera si aggiudicherà ai rigori.

118' - Angolo del Toro dopo un rimpallo, i granata non lo sfruttano.

114' - Palla gol per il Torino! Dalla Vecchia si infila alle spalle della difesa viola e giunge al tiro dalla destra dell'area di rigore, Tognetti si fa trovare pronto.

112' - Presta va via ancora una volta sulla sinistra e guadagna un angolo. Che i viola battono male, commettendo fallo.

108' - Fortini fa tutto bene sulla sinistra, fuggendo in solitaria. Poi, dentro l'area, dalla sinistra spara tra le mani di Abati.

22:42 - Via al secondo tempo supplementare.

106' - Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo supplementare. Il punteggio è sempre sullo 0-0.

101' - Ancora Presta dalla sinistra cerca l'uno contro uno. Ma stavolta il numero 7 viola viene fermato dopo il primo dribbling.

96' - Crampi per Biagetti. Il capitano della Fiorentina non ce la fa e chiede il cambio. Al suo posto entra Vigiani.

94' - Caprini pescato in profondità viene anticipato dall'uscita di Abati, che poi pasticcia ma recupera prontamente la sfera su inseguimento di Caprini.

91' - Via ai supplementari. Si riparte, 0-0.

93' - Dopo tre minuti di recupero e tante proteste per un dubbio rigore non concesso alla Fiorentina, si chiudono i 90 minuti regolamentari. 0-0, si va ai supplementari.

89' - Rigore negato alla Fiorentina! Presta entrato molto bene in gara va via sulla sinistra e viene steso vistosamente, per il direttore di gara non c'è rigore. Scelta che lascia dubbi sugli spalti.

87' - Brutta sponda di Caprini, che dà il via a un contropiede del Toro bloccato dai viola.

82' - Doppio cambio della Fiorentina: entrano Gudelevicius e Presta, per Braschi e Ievoli.

79' - Colpo di testa Sene su angolo! Il 9 viola svetta più alto di tutti ma mette alto.

76' - Primo cambio per i viola: fuori Harder, dentro Vitolo.

75' - Traversa del Torino! Dalla Vecchia entra in area sulla destra e sprigiona un destro potente che picchia sul palo!

73' - Una Fiorentina decisamente più convinta guadagna vari calci d'angolo in fila. Senza però sfruttarne alcuno.

71' - Ancora la Fiorentina pericolosa. Sene punta l'uomo sulla destra e sterza sul centro, parte poi un sinistro forte e respinto dalla difesa granata.

67' - Sfiora il gol la Fiorentina! Parata clamorosa di Abati che respinge con un riflesso pazzesco un tocco di Braschi da dentro l'area piccola!

63' - Baroncelli di testa raccoglie un cross in area di rigore, ma centra in pieno Abati, che blocca facilmente.

62' - Tre angoli di fila del Torino. Uno strepitoso Biagetti compie due salvataggi che sventano due gol molto vicini dei granata.

60' - Savva dalla destra si accentra palla al piede e lascia andare un sinistro potente, che Tognetti mette in angolo.

57' - Rubino trovato da un filtrante guida la sfera fino alla trequarti del Torino, che chiude l'azione.

55' - E' un'altra Fiorentina. Braschi guadagna un'altr apunizione che Rubino calcia a scavalcare la barriera. Abati sventa il pericolo.

51' - Brutta punizione di Braschi. I viola guadagnano il tiro da fermo da una buona posizione, ma il 24 della Fiorentina calcia male, alto.

49' - Risultato inchiodato sullo 0-0. E' il Torino a rendersi subito pericoloso, con Tognetti che stavolta si fa trovare pronto su un angolo dei granata.

21:32 - Riparte la gara del Dall'Ara.

46' - Dopo un minuto di recupero termina la prima frazione di gioco. È 0-0 al Dall'Ara.

43' - Paratona di Abati! Braschi di testa gira meravigliosamente un cross dalla sinistra, trovando un ottimo intervento in tuffo del portiere granata.

41' - Tognetti esce a vuoto! Il portiere viola manca clamorosamente la sfera su un cross di Savva, rischiando di portare al gol i granata, che non trovano la sfera.

36' - Abati esce velocemente dall'area e travolge Sene, colpendo prima la sfera e mettendola fuori, fermando un contropiede viola dopo un angolo del Torino.

32' - Ancora Sene entra in area di rigore, su imbucata centrale. Il numero 9 viola sterza sul destro ma con in tiro debole, che blocca Abati.

28' - Fase di stallo: nessun sussulto, qualche fallo di troppo a spezzare un ritmo di per sé non alto.

23' - Scende Balcot sulla sinistra ma viene fermato. Riparte Rubino in contropiede, stoppato dalla difesa granata.

18' - Nitida palla gol per Fortini! Il numero 29 viola si ritrova a tu per tu con Abati dopo uno splendido assist di Caprini, ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Palla fuori.

15' - Splendida discesa di Biagetti sulla destra che resiste in un corpo a corpo e si affaccia al limite dell'area, allungandosi poi la sfera e terminando l'azione.

10' - Anche la Fiorentina si affaccia nella metà campo avversaria, con Sene che va via sulla destra ma poi si allunga la sfera, vanificando l'azione.

7' - Prova anche la Fiorentina a cucire gioco, con qualche errore tecnico di troppo però che non concede ai viola di rendersi pericolosi.

5' - Comincia forte il Torino che si affaccia subito dalle parti di Tognetti. Senza occasioni da segnalare.

20:30 - Si parte! Calcio d'inizio!

20:25 - Entrano in campo le squadre. Fiorentina in maglia viola, Torino in maglia bianca. Qualche centinaio di tifosi di fede viola, muniti di bandierine e striscione in onore di Joe Barone.

20:15 - A breve il fischio d'inizio della finale di Coppa Italia Primavera. A contendersela Fiorentina e Torino, con i viola arrivati alla loro sesta finale consecutiva, striscia aperta curiosamente nel 2019 proprio contro i granata, battuti all'epoca dalla squadra di Bigica in cui spiccava Dusan Vlahovic. FirenzeViola.it racconterà la partita con la consueta diretta testuale, Radio FirenzeViola fornirà la radiocronaca dallo stadio Dall'Ara di Bologna. Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina: Tognetti; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli; Sene, Rubino, Caprini; Braschi. All.: Daniele Galloppa

Torino: Abati, Balcot, Ruszel, Savva, Padula, Ciammaglichella, Pertinhes, Mendes, Dellavalle, Njie, Marchioro. All.: Giuseppe Scurto