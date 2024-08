LA FIORENTINA NON SI SMUOVE: PER NICO SERVONO 40 MILIONI. È BRACCIO DI FERRO CON LA JUVE

FirenzeViola.it

In casa Fiorentina continua a tenere banco l'affare Nico Gonzalez. Nonostante i contatti tra le due parti continuino ad essere costanti, manca ancora l'accordo economico tra Fiorentina e Juventus. La richiesta viola è molto chiara: per Nico servono almeno quei 40 milioni che un anno fa furono rifiutati dal Brentford e il club non sembra disposto a scendere da questa posizione. Una cifra a cui difficilmente sembra disposta ad arrivare la Juventus, la quale avrebbe destinato la maggior parte del proprio budget all'acquisto dell'atalantino Teun Koopmeiners.

Dunque, almeno per oggi, non è prevista una chiusura dell'accordo. Il braccio di ferro tra le parti continua costante, anche se sembra nei migliori interessi di tutti che questo affare vada a buon fine. La Fiorentina però non intende scendere a compromessi: servono i soldi richiesti da Commisso, senza contropartite, altrimenti l'argentino, che meno di un anno fa ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028, resterà a Firenze.

L'Atalanta, dal canto suo, continua a monitorare l'evolversi degli eventi, anche se i bianconeri - forti del gradimento del numero 10 viola - continuano ad essere in vantaggio.