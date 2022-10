LA FIORENTINA HA UN PROBLEMA DI PREPARAZIONE? ECCO I DATI SUGLI INFORTUNI DEI VIOLA

Quella che sta scorrendo è la prima settimana di lavoro continuo per la Fiorentina: in un calendario congestionato dall’impegno europeo questi giorni di “stacco” sono una boccata d’ossigeno per lo staff di Vincenzo Italiano, tenuto sotto stress in questi primi due mesi di stagione. Un tour de force che ha inciso sulla forma fisica del gruppo viola: lo si poteva intuire già ai nastri di partenza dell’annata che questa sarebbe stata una stagione anomala che avrebbe potuto generare più problemi fisici del solito; adesso, a meno di un mese dalla pausa forzata per i mondiali in Qatar, possiamo iniziare a fare i conti sugli infortuni anche in casa gigliata.

In un interessante reportage statistico pubblicato in queste ore, Futbolitix ha stilato una particolare classifica che riguarda gli acciacchi delle varie squadre della Serie A, dove la Fiorentina, a differenza della graduatoria generale, guarda quasi tutte le altre dall’alto verso il basso: da inizio stagione i viola hanno infatti registrato 25 infortuni, “meglio” di loro in questi termini solo la Juventus con 27.

Se lo staff di Italiano può comunque tirare un sospiro di sollievo -nessuno di questi 25 acciacchi fisici è da considerarsi grave, visto che il problema al ginocchio di Gaetano Castrovilli riguarda la scorsa annata-, il dato è comunque indicativo e, se ampliato, ci mostra come in totale i giocatori infortunati nella rosa della Fiorentina siano stati ai box per 261 giorni finora. Guardando indietro ai primi sessanta giorni di stagione, il pericolo più critico sembra passato e ad ora, con Nikola Milenkovic e Nico Gonzalez che sono rientrati a pieno regime, l’unica situazione da monitorare in casa viola è quella di Riccardo Sottil, assente da ormai più di un mese per un problema alla schiena.

Pochi infortuni di medio corso ma tanti stop brevi e acciacchi che rendono difficile ad Italiano trovare continuità in allenamento ed in partita: i forfait dell’ultima ora (ultimi in ordine di tempo quelli di Youssef Maleh e Pierluigi Gollini, out dalla trasferta di Lecce rispettivamente per affaticamento muscolare e principio di lombalgia) gettano interrogativi sul lavoro fatto in estate dallo staff atletico. All'orizzone per i viola c'è un altro turbinio di gare, 7 in 24 giorni, prima dell'agognata pausa di due mesi che servirà anche per rimettere benzina nel motore e probabilmente per completare la preparazione.