LA FIESOLE CARICA I VIOLA NONOSTANTE LO SCIOPERO DELL'ALLIANZ

Nonostante il tifo organizzato abbia deciso di non seguire in massa la Fiorentina a Torino nella trasferta contro la Juventus, la curva Fiesole ha deciso comunque di far sentire il proprio calore alla squadra. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it un nutrito gruppo di tifosi ha voluto portare un messaggio di sostegno a tutto il gruppo Viola (Italiano compreso) in zona Centro Sportivo. Il tutto è durato 15 minuti. La curva ha chiesto impegno, non solo per domani, ma anche in vista degli altri match che seguiranno e saranno cruciali per la stagione. Al termine dell'incontro c'è stato un applauso in segno distensivo nonostante gli ultimi risultati negativi e la disapprovazione del pubblico al termine della gara contro il Bologna