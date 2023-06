LA FIDUCIA DEL MISTER E LA CONFERMA A PRAGA: PER RANIERI ECCO LA SVOLTA

FirenzeViola.it

Uno dei nomi più accreditati a salutare la Fiorentina nella prossima sessione di mercato, che si aprirà tra poco più di una decina di giorni, è quello di Igor. Quella del brasiliano non è stata una stagione brillantissima, macchiata soprattutto dalle distrazioni nelle due finali che hanno inevitabilmente condizionato il suo futuro in maglia viola. Di conseguenza nel caso in cui il difensore dovesse trovare una nuova sistemazione, la Fiorentina sarebbe obbligata a trovare un sostituto nel ruolo di centrale sinistro di difesa. È in questo senso che si inserisce quella che può essere definita una delle vere e proprie sorprese della stagione viola, ovvero Luca Ranieri

In attesa di capire se il prossimo anno la Fiorentina dovrà affrontare o meno la terza competizione europea, la società viola potrebbe già avere sostituto di Igor in casa. Per quanto visto nelle ultime partite, il classe '99 si è meritato indubbiamente la conferma. Questo lo ha visto anche Italiano che lo ha elogiato pubblicamente più volte, passando dalle parole ai fatti. Il tecnico ha dimostrato di credere nel ragazzo schierandolo titolare a Praga nella finale di Conference League, gara in cui il giocatore si è fatto trovare pronto e non ha sfigurato. Le 19 presenze raccolte quest'anno sono ancora relativamente troppo poche per poter capire di che pasta è fatto, però se Italiano ha deciso di puntare su di lui in una partita importante come la finale di Conference sicuramente avrà le sue motivazioni.

Importante sarà il ruolo di Ranieri anche nella costruzione della rosa, considerando che a livello di liste la Lega obbliga ad avere quattro giocatori cresciuti nel vivaio. E' possibile che il calciatore sia arrivato a un momento di svolta della sua carriera. Dall'esordio con Sousa sono passati 6 anni di prestiti tra Serie A e Serie B. Finalmente quest'anno sembra essere arrivato il suo momento: adesso dalla sua può contare sulla fiducia da parte del mister e della società che potrebbe effettivamente decidere di puntare su di lui, considerata la notevole crescita che il numero 16 ha avuto in questa seconda parte di stagione.