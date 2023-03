LA DOPPIA OCCASIONE

Un febbricitante Pietro Terracciano non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per la sfida di domani contro la Cremonese. Come ormai noto, al posto dell’ex Empoli c’è stata la prima convocazione nel calcio che conta di Tommaso Vannucchi, portiere classe 2007, che a rigor di logica vestirà i panni del terzo, alle spalle di Michele Cerofolini che sarà il vice di Salvatore Sirigu.

E dunque, esordio in campionato con la maglia viola per l’ex Napoli, approdato a Firenze nel mercato di gennaio. Un’occasione per mettere in mostra tutte le doti di un portiere con un bagaglio di esperienza assai vasto e che ha sposato il progetto Fiorentina con tutta la voglia di rilanciarsi, dopo mesi bui con i partenopei a fungere da riserva di Meret. Sirigu, che in carriera ha vissuto da titolare plurali annate in Champions League, poi in Europa League, per poi diventare campione d’Europa con la nazionale nel 2021, si giocherà tutte le sue carte in una domenica in cui la Fiorentina avrà una grossa di chance di mangiare punti sulle squadre che ha davanti.

Considerando l’ottimo periodo di risultati in cui naviga la squadra viola (4 vittorie consecutive, 5 vittorie e un pareggio nelle ultime 6 partite tra tutte le competizioni) e il Bologna che affronterà in casa la Lazio, con i felsinei momentaneamente al settimo posto assieme alla Juventus, per la Fiorentina non può che apparire importante la gara di Cremona.

Un esordio in Serie A con la maglia viola positivo per Sirigu può significare anche proseguire la striscia di risultati utili per la squadra, accorciare la classifica e tenere alto il morale verso la gara di ritorno contro il Sivasspor. Perché si sa, vincere aiuta a vincere, e la Fiorentina ha bisogno.